«7 пушистых игрушек, каждая из которых живет в волшебной чашке». Собрать «Команду Плюш» предлагает «Евроопт»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» – Егор Хрусталёв.

Мы знаем, что ко II Европейским играм появилась новая, очень позитивная акция в «Евроопте». Расскажите подробнее. Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»:

Я рад, что Вы меня пригласили. Я с большим удовольствием вам об этом расскажу. Как вы знаете, «Евроопт» является официальной торговой сетью II Европейских игр, и специально к началу этого уникального, замечательного спортивного события мы подготовили специальную акцию, которая называется «Команда Плюш». Суть акции заключается в коллекционировании пушистых игрушек. Это 7 пушистых игрушек, каждая из которых живет в волшебной чашке. О волшебности чашки я вам расскажу чуть попозже. Но каждый из них символизирует один вид спорта. Лисёнок Лесик – это талисман II Европейских игр, медведь Валик – чемпион в первенстве по борьбе, боксировать на ринге будет барсук Рокки, чемпион в лёгкой атлетике – заяц Скок, чемпион в карате – у нас сова Филли, мастер баскетбола – (вы знаете – наши девчата прекрасно выступают в баскетболе), поэтому у нас белочка Майя, а пляжный футбол представляет волчонок Меся.

Меся и Ролли узнаваемы, а остальные не в честь великих спортсменов и артистов? Егор Хрусталёв:

Можно догадываться, в честь кого чемпион по карате – совёнок Филли… Каждый из наборов можно получить бесплатно, собирая фишки-стикеры. Каждый из них выдаётся за 15 рублей в чеке. Собрав 50 таких фишек-стикеров, вы можете получить бесплатно такой набор. Фишка-стикер даётся бесплатно за 15 рублей в чеке без учёта табачно-алкогольной продукции при предъявлении дисконтной карты «Е-плюс» или «СТАТУСкарты».

15 умножить на 50… Егор Хрусталёв:

Вы всего лишь делаете покупки. Можно купить и собрать 20 фишек и купить по специальной цене 9.99. Но если вы хотите просто купить и не терпится, тогда цена – 39 рублей 99 копеек. В общем, рекомендую, на самом деле, собирать фишки, но у каждого есть своя особенная история. Я должен сказать, что дополнительно наклейки можно получить, покупая товары-партнёры. Очень много товаров с нашими пушистыми друзьями. Покупатели интернет-гипермаркета «Гипермолл» и «Е-доставка» получают виртуальные фишки также за 15 рублей в своём чеке. Эти фишки плюсуются в личном кабинете. К сожалению, они не плюсуются с реальными фишками. Но точно также они получат свой комплект, собрав однажды в прекрасный момент.

Кстати, о виртуальном: мы знаем, что мобильное приложение какое-то появилось? Егор Хрусталев:

С большим удовольствием расскажу. Мобильное приложение доступно, просто если вы получаете флайер, на который надо собирать все эти наклейки – первый уровень этой игры. Каждый следующий уровень игры открывается с приобретением новой игрушки. Я покажу, как это работает, потому что, наведя на любую из игрушек, вы получаете возможность сразу оказаться в игре. И сразу открывается первая игрушка. Это, допустим, с нашим Лисёнком. Кроме того, что мы видим – он существует у нас в реальности, открывается специальная игра. Игра открывается с каждым уровнем, в зависимости от того, какого персонажа вы получаете. Всю подробную информацию об игре, об акции, о персонажах, о товарах-партнёрах вы можете найти на сайте teamplush.by. И там абсолютно вся информация. Также мы присутствуем во всех социальных сетях. Там вы тоже найдете на страничке «E-KIDS» всю подробную информацию, а также уже отчёты о том, кто и как принимает участие.