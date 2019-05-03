«7 пушистых игрушек, каждая из которых живет в волшебной чашке». Собрать «Команду Плюш» предлагает «Евроопт»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» – Егор Хрусталёв.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» – Егор Хрусталёв.
Мы знаем, что ко II Европейским играм появилась новая, очень позитивная акция в «Евроопте». Расскажите подробнее.
Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»:
Я рад, что Вы меня пригласили. Я с большим удовольствием вам об этом расскажу. Как вы знаете, «Евроопт» является официальной торговой сетью II Европейских игр, и специально к началу этого уникального, замечательного спортивного события мы подготовили специальную акцию, которая называется «Команда Плюш». Суть акции заключается в коллекционировании пушистых игрушек.
Это 7 пушистых игрушек, каждая из которых живет в волшебной чашке. О волшебности чашки я вам расскажу чуть попозже. Но каждый из них символизирует один вид спорта. Лисёнок Лесик – это талисман II Европейских игр, медведь Валик – чемпион в первенстве по борьбе, боксировать на ринге будет барсук Рокки, чемпион в лёгкой атлетике – заяц Скок, чемпион в карате – у нас сова Филли, мастер баскетбола – (вы знаете – наши девчата прекрасно выступают в баскетболе), поэтому у нас белочка Майя, а пляжный футбол представляет волчонок Меся.
Меся и Ролли узнаваемы, а остальные не в честь великих спортсменов и артистов?
Егор Хрусталёв:
Можно догадываться, в честь кого чемпион по карате – совёнок Филли… Каждый из наборов можно получить бесплатно, собирая фишки-стикеры. Каждый из них выдаётся за 15 рублей в чеке. Собрав 50 таких фишек-стикеров, вы можете получить бесплатно такой набор. Фишка-стикер даётся бесплатно за 15 рублей в чеке без учёта табачно-алкогольной продукции при предъявлении дисконтной карты «Е-плюс» или «СТАТУСкарты».
15 умножить на 50…
Егор Хрусталёв:
Вы всего лишь делаете покупки. Можно купить и собрать 20 фишек и купить по специальной цене 9.99. Но если вы хотите просто купить и не терпится, тогда цена – 39 рублей 99 копеек. В общем, рекомендую, на самом деле, собирать фишки, но у каждого есть своя особенная история. Я должен сказать, что дополнительно наклейки можно получить, покупая товары-партнёры. Очень много товаров с нашими пушистыми друзьями.
Покупатели интернет-гипермаркета «Гипермолл» и «Е-доставка» получают виртуальные фишки также за 15 рублей в своём чеке. Эти фишки плюсуются в личном кабинете. К сожалению, они не плюсуются с реальными фишками. Но точно также они получат свой комплект, собрав однажды в прекрасный момент.
Кстати, о виртуальном: мы знаем, что мобильное приложение какое-то появилось?
Егор Хрусталев:
С большим удовольствием расскажу. Мобильное приложение доступно, просто если вы получаете флайер, на который надо собирать все эти наклейки – первый уровень этой игры. Каждый следующий уровень игры открывается с приобретением новой игрушки. Я покажу, как это работает, потому что, наведя на любую из игрушек, вы получаете возможность сразу оказаться в игре. И сразу открывается первая игрушка. Это, допустим, с нашим Лисёнком. Кроме того, что мы видим – он существует у нас в реальности, открывается специальная игра.
Игра открывается с каждым уровнем, в зависимости от того, какого персонажа вы получаете. Всю подробную информацию об игре, об акции, о персонажах, о товарах-партнёрах вы можете найти на сайте teamplush.by. И там абсолютно вся информация. Также мы присутствуем во всех социальных сетях. Там вы тоже найдете на страничке «E-KIDS» всю подробную информацию, а также уже отчёты о том, кто и как принимает участие.
В каких магазинах данные чудеса представлены, и до какого времени действует акция?
Егор Хрусталев:
Акция стартовала 29 апреля и продлится три месяца, до 28 июля. Во всех магазинах «Евроопт», а также интернет-гипермаркеты «Гипермолл» и «Е-доставка». Можно принимать участие в этой акции. Напомню, что игра уже доступна при получении обычного флайера, и вы уже можете окунуться в эту игру. Что самое интересное – мы предполагаем, что это станет интересно и детям, и взрослым. Дети получат себе нового пушистого друга, ну а взрослые – добавление в свой чайный сервиз.
Очень мило, очень красиво, очень приятные подарки. И надо сказать, что это большая память в честь такого грандиозного спортивного события нашей страны.