7-летний воркаутер Артём Ализарчик: вместо дополнительных кружков в гимназии – самбо, бассейн и уличный фитнес

Вместо дополнительных кружков в гимназии, этот второклассник из Минска выбрал самбо, бассейн и уличный фитнес – воркаут. На его руках даже мозоли в радость. Ведь за каждым из них – новый трюк на турниках. «Флажок», «ласточка», «копьё»… Эти слова для его сверстников и многих из нас звучат непонятно, а для Артёма – это часть ежедневных тренировок, которые он не пропустит даже в плохую погоду. Упражняться он готов по пять часов в день.

В моде – здоровый образ жизни и отличная физическая форма. Поэтому уличный фитнес в Беларуси всё больше набирает обороты.

Воркаут позволяет обрести гармонию с телом. Тренировки основаны на упражнениях с собственным весом. Оттого риск травмироваться – минимальный.

Свобода – главное достоинство. Все на ровне, учатся друг у друга.

Для детей очень важен пример родителей. С малых лет Артём вместе с папой ходил заниматься вместе с отцом на турниках. Мама научила волейболу.

Артём очень любознательный и способный. Берёт не только спортивные высоты, но и интеллектуальные, и творческие. Уже интересуется химией и физикой. Выращивает дома алмазы. Рисует и сочиняет песни на гитаре. Но всё же воркаут – главная страсть. И чтобы не расставаться с ней, родители оборудовали дома для малыша шведскую стенку.

Как всё успеть? Нелёгкий вопрос для многих взрослых. А для местного вундеркинда – это не проблема. Признаётся, главное – это желание. Когда оно есть, всё получается само собой. Его распорядок дня удивляет. Нам есть, у кого поучиться.

Ему по силам подтянуться 18 раз. Каждую неделю – новые рекорды. Он как истинный спортсмен взрослеет раньше времени. Оттого привык общаться с людьми постарше и с радостью берёт уроки у опытных воркаутов.

Пока родители не загадывают спортивное будущее для своего сына. Но поддерживают все его увлечения. Выбирать будет только он.

Возможно, воркаут станет для Артёма образом жизни, ведь ему есть с кого брать пример.

Новое поколение впечатляет своими успехами и вызывает особое чувство гордости.