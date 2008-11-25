16 дней активных действий против насилия в семье

Сегодня в Беларуси началась масштабная информационная кампания. Представители министерств и ООН за эти дни проведут круглые столы и презентации по всей Республике. Проблема домашнего насилия актуальна и для Беларуси. Каждая четвертая женщина подвергалась физическому насилию в семье. Однако в последнее время в Беларуси активизировалась работа по борьбе с этим явлением.



Сексуальное, психологическое и даже экономическое насилие. Когда мужья поднимают руку на жен, а внуки оскорбляют бабушек – колесо семейного террора раскручивается до упора. Каждое третье убийство в Беларуси - в бытовой сфере. Но в этом году на "семейном" фронте не без перемен. Благодаря правоохранителям кровавых разборок становится меньше.



Через три месяца вступит в силу Закон "Об основах деятельности по профилактике правонарушений". Сегодня в Беларуси уже более 140 служб психологической помощи. Здесь всегда можно поделиться наболевшим. А если семья стала источником повышенной опасности, переждать бурю в кризисных комнатах.