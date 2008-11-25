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В Европе из-за экономического кризиса работу потеряли сотни тысяч человек

25 ноября 2008 17:31
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Трудовые мигранты покидают европейские страны. Белорусские пограничники все чаще задерживают нарушителей государственной границы. На надувном матрасе житель Бреста переправился из соседней Польши. Путь домой занял несколько дней, но на финише его остановили люди в форме. Что побудило белоруса так рано открыть купальный сезон? В ходе проверки документов — все стало ясно.

Хоть переправился и без особых удобств, но заплатить все же придется. Штраф в 20 базовых величин и предупреждение. А вот гражданин Латвии домой попадет не скоро. В Чехии его уволили без объяснений и документов. Автостопом добрался до границы и попытался незаконно пересечь ее. Теперь нарушителя отправят обратно в Польшу.

Миграция трудовых ресурсов меняет направление. Нарушители все чаще приходят с Запада. Поэтому белорусские пограничники усилили охрану государственной границы.
# общество

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