В Европе устраняют последствия непогоды

Снежные бури накануне обрушились на теплую Испанию. Шесть северных провинций объявлены зонами повышенной опасности.Но самое редкое для этих мест зрелище ожидало обитателей курорта Пальма де Майорка. Прямо на глазах у горожан и туристов над морем один за другим появились три торнадо.



В Италии из-за обильных снегопадов на сутки оказалась парализована жизнь Милана и Турина. Основные шоссе здесь превратились в лыжные трассы. Власти призывают жителей без необходимости не садиться за руль.



В Финляндии из-за метели отменены десятки авиа- и железнодорожных рейсов, оборваны линии электропередач. Во многих районах отсутствует телефонная связь. Гололед и снежные заносы на шоссе стали причиной сотен аварий и километровых пробок.