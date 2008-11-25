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В Европе устраняют последствия непогоды

25 ноября 2008 14:49
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Снежные бури накануне обрушились на теплую Испанию. Шесть северных провинций объявлены зонами повышенной опасности.Но самое редкое для этих мест зрелище ожидало обитателей курорта Пальма де Майорка. Прямо на глазах у горожан и туристов над морем один за другим появились три торнадо.

В Италии из-за обильных снегопадов на сутки оказалась парализована жизнь Милана и Турина. Основные шоссе здесь превратились в лыжные трассы. Власти призывают жителей без необходимости не садиться за руль.

В Финляндии из-за метели отменены десятки авиа- и железнодорожных рейсов, оборваны линии электропередач. Во многих районах отсутствует телефонная связь. Гололед и снежные заносы на шоссе стали причиной сотен аварий и километровых пробок.
# общество

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