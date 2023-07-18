60 лет белорусским студотрядам. Какой вклад в развитие страны они вносят сегодня?

Новости Беларуси. Масштабная стройка в Гродно, которая получила статус областной молодежной. Два десятка студентов из Купаловского университета трудятся над возведением школы и детского сада в молодом микрорайоне Грандичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти объекты выбраны не случайно, они с характеристикой «самый». Учебные заведения станут самыми большими в области. Проект школы и вовсе особый: таких лишь три на всю страну. Наш корреспондент Галина Буро выяснила, почему студенты решили поменять свои каникулы на трудовое лето.

Аккуратно уложить плитку в бассейне школы под руководством опытного мастера. Кирилл Сырицкий сосредоточен на деле.

– Плитку раньше вам приходилось класть?

– Честно говоря, нет, это впервые.

– Полезный навык?

– Я думаю, что в жизни пригодится.

Пригодится и отточить теорию на практике, ведь Кирилл – будущий инженер. Родом из Мостов, окончил второй курс Купаловского университета. Узнал об областной молодежной стройке, и решил: такие летние каникулы точно с пользой. В Гродно студотряды помогают строить самую большую школу в области. Читайте здесь.

Накопить на мечту, почувствовать цену своего первого хлеба, набраться опыта в строительстве. Два отряда из числа студентов инженерно-строительного факультета засучили рукава. В деле только парни, ведь труд не из легких – зато помощь строителям неоценимая.

Матвей Бацкалевич, участник студенческого отряда:

Справляемся! И наши рабочие тоже хорошие люди и стараются нам помочь. Для моей специальности это важно – прочувствовать стройку изнутри.

Стимул в работе – значимость объекта. Школа в молодом микрорайоне Грандичи долгожданная. Многоэтажки растут, много новоселов, но на учебу детям приходилось ездить в соседние районы. С 1 сентября у них появится школа в шаговой доступности. Рассчитана на 1 030 детей, это 44 класса – больше, чем букв в алфавите!

Галина Буро, корреспондент:

Мы сейчас находимся в фойе. Здесь уже устанавливают турникеты. Строители оценивают готовность здания в 90 процентов. Уже приступили к отделочным и чистовым работам. И, кстати, эта школа будет самой большой в Гродно.

Школ по такому проекту всего три в Беларуси. Из особенностей – масштабы, два бассейна, увеличенный спортзал, безбарьерная среда. К тому же учебное заведение будет социокультурным центром для всего микрорайона. Как только студенты справятся со школьными заданиями, перейдут на строительство детского сада – он рядом. Будет самым большим в области – на 330 мест. Работы, конечно, много, но и впечатления на всю жизнь.