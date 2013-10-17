6 новых парков появятся в Минске вдоль реки Свислочь на участке от улицы Аранской до кольцевой

Новости Беларуси. Зеленый город. Сразу шесть новых парков появятся в столице. Зоны отдыха будут располагаться вдоль реки Свислочь на участке от улицы Аранской до кольцевой. Как сберечь природные ресурсы и сохранить уникальный ландшафт – 17 октября экологи обсудили на общественном совете.

Планируется, что один парк будет исключительно прогулочным, остальные пять – многофункциональными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Боровиков, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Есть город, есть его жизнь, и главное то, что мы говорим, что нарушений природоохранного законодательства при освоении этой территории быть не может, потому что выстроена такая система контроля, которая не позволяет это сделать.