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6 новых парков появятся в Минске вдоль реки Свислочь на участке от улицы Аранской до кольцевой

17 октября 2013 19:10
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Новости Беларуси. Зеленый город. Сразу шесть новых парков появятся в столице. Зоны отдыха будут располагаться вдоль реки Свислочь на участке от улицы Аранской до кольцевой. Как сберечь природные ресурсы и сохранить уникальный ландшафт – 17 октября экологи обсудили на общественном совете.

Планируется, что один парк будет исключительно прогулочным, остальные пять – многофункциональными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Боровиков, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Есть город, есть его жизнь, и главное то, что мы говорим, что нарушений природоохранного законодательства при освоении этой территории быть не может, потому что выстроена такая система контроля, которая не позволяет это сделать.

# общество # Парки Минска # Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды # Александр Боровиков

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