«50 тысяч лет сохраненных жизней»: РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии подводит итоги 20-летней работы

Новости Беларуси. Белорусские наработки в области детской онкологии востребованы в мире. Об этом 11 октября шла речь в Минске. В столице прошел торжественный прием в честь 20-летия РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя два десятка лет Центр стал одним из лидеров по излечению всех видов злокачественных новообразований у детей. Сейчас там вторую жизнь получают почти 80% маленьких пациентов. В начале 90-х годов прошлого века речь шла лишь о 13%. А по выживаемости при остром лимфобластном лейкозе (это наиболее распространенный вид рака у несовершеннолетних) мы и вовсе на 8 месте в мире. Это среди 67 развитых стран. Первое место у Германии, только 12-я строчка – у США.