В 2013 будут востановлены все троллейбусные маршруты, которые связывали Лошицу и улицу Маяковского с вокзалом

Новости Беларуси. География троллейбусных маршрутов значительно расширится в этом году. Завершится строительство контактной сети в микрорайоне Сухарево. Это позволит направить больше освободившихся автобусов в Каменную горку.

Ближе к осени восстановят троллейбусное движение по Тимирязева от улицы Саперов до Орловской. Изменится транспортное сообщение и в районе улицы Маяковского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Каптюх, исполняющий обязанности заместителя директора ГУ «Столичный транспорт и связь»:

После завершения реконструкции улицы Маяковского будут востановлены все троллейбусные маршруты, которые связывали и будут связывать Лошицу и улицу Маяковского с центром города, с вокзалом.