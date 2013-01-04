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В 2013 будут востановлены все троллейбусные маршруты, которые связывали Лошицу и улицу Маяковского с вокзалом

04 января 2013 19:45
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Новости Беларуси. География троллейбусных маршрутов значительно расширится в этом году.  Завершится строительство контактной сети в микрорайоне Сухарево. Это позволит направить больше освободившихся автобусов в Каменную горку.

Ближе к осени восстановят троллейбусное движение по Тимирязева от улицы Саперов до Орловской. Изменится транспортное сообщение и в районе  улицы Маяковского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Каптюх, исполняющий обязанности заместителя директора ГУ «Столичный транспорт и связь»:
После завершения реконструкции улицы Маяковского будут востановлены все троллейбусные маршруты, которые связывали и будут связывать Лошицу и улицу Маяковского с центром города, с вокзалом.

# общество # Работа транспорта в Минске # Александр Каптюх

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