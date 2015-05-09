5 тысяч солдат, 250 единиц техники и уникальное авиашоу — парад в Минске 9 Мая

Новости Беларуси. 9-е Мая — праздник всенародной гордости и славы! Это один из самых почитаемых дней в нашей истории. Нынешний День Победы особенный: мы отмечаем его 70-ю годовщину. Отмечаем широко — только в Минске прошло 70 праздничных мероприятий. Главным из них, конечно же, стал военный парад и молодежно-спортивное шествие «Наши Победы – тебе Беларусь». 5 тысяч солдат, 250 единиц боевой техники и более 3 тысяч юных наследников Победы...

9 Мая утром не только Николай Захарченко — весь город спешил в сердце столице Беларуси — к стеле «Минск-город-герой». Свою последнюю или, как говорят военные, крайнюю медаль Николай Алексеевич получил совсем недавно. За участие в кроссе. В свои 85 участник Великой Отечественной пробежал 5 километров. Но для него это не рекорд. Раньше участвовал и в кроссе Брест-Минск. Поддерживать боевой дух помогает не только спорт, но и песня.

В Беларуси, пожалуй, не найдется ни одной семьи, которую не затронула Великая Отечественная. Здесь погиб каждый третий. Но и Победа — это то, что касается каждого.

Минчане:

— Всегда приходим на этот колоссальный, масштабный праздник.

— Это важный праздник, потому что ветераны победили.

— У меня мама воевала, поэтому праздник очень дорогой.

Парад в Минске 9 Мая 2015-го войдет в историю не только как масштабное празднование 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной... Да, торжественная церемония у стелы «Минск — город-герой» взяла новую высоту по зрелищности. Однако и знаковых, символических элементов, характеризующих наше время, сегодня было как никогда много.

Вместо серо-голубых советских «чаек» ГАЗ-14 в 2015 году — черные парадные кабриолеты. На эксклюзивных машинах из Китая, принимающий министр обороны Беларуси и командующий парадом его заместитель объезжают и приветствуют войска.

В военном параде участвуют более 5 тысяч бойцов. Вместе с белорусскими — воины и техника нашего главного стратегического партнера — России. Победа в Великой Отечественной — наше общее достояние.

«Минута молчания» — тот миг, когда удары метронома объединяют всех нас. В 11 часов, 8 минут, 37 секунд республика 9 Мая словно замерла. И стало слышно ее сердцебиение в унисон.

Президент произнес перед собравшимися военными, ветеранами, а также тысячами людей, пришедших к стеле «Минск — город-герой», речь.

Александр Лукашенко:

Семьдесят лет назад многонациональный советский народ одержал Победу в самой страшной и кровавой войне. Эта Великая Победа спасла нашу Родину от порабощения. Эта Великая Победа освободила Европу. Эта Великая Победа подарила всему миру жизнь и свободу.

70 лет — это большой срок, но у истинных ценностей — таких, как мир — срока давности нет.

Александр Лукашенко:

В великий, светлый, победный майский день многим казалось: война никогда не вернется. Но новые времена не принесли человечеству избавления от войн. Сегодня мы видим: трагические уроки войны забыты. Вновь торжествует не сила права, а право силы. Вновь рвутся снаряды, полыхают пожары и гибнут люди. И мир, и Европа приближаются к опасной черте. И сейчас как никогда важно помнить уроки Великой Отечественной. Помнить об этих уроках должны и политики, и руководители, и народы.

Важнейший из этих уроков таков: нет ничего ценнее мира. И никакие амбиции, никакие расчеты, никакие интересы не стоят того, чтобы приносить им в жертву человеческие жизни.

Всем нынешним политическим лидерам, несомненно, будет полезен мудрый опыт руководителей стран антигитлеровской коалиции. Они сумели преодолеть непримиримые идейные разногласия и вместе победили фашизм.

Считаю глубоко символичным, что на нашем параде торжественным маршем вместе с белорусскими воинами пройдут представители Вооруженных Сил России и Соединенных Штатов Америки.

Дорогие ветераны Великой Отечественной! Жизнь вашего поколения — подлинный пример доблести, высокого патриотизма и духовного величия. Мы учимся у вас искренне любить Родину и верить в ее будущее. Низкий поклон и безграничная благодарность вам за мир и спокойствие! Беларусь свято чтит и всегда будет помнить ваш героический подвиг!

Дорогие друзья, уважаемые гости! Я от всей души от имени белорусского народа поздравляю вас со светлым праздником — семидесятой годовщиной Великой Победы. Победы мира над войной. Победы света над тьмой. Победы жизни над смертью. Желаю крепкого здоровья, счастья, добра, процветания. Пусть небо над нашей любимой родной Беларусью всегда будет мирным! С праздником! С Днем Победы! Ура!

Традиционно открывает парад новое поколение. Юные барабанщики суворовского военного училища. За 60 лет альма-матер офицеров дало путевку в жизнь около 13 тысячам юношей, 60 из которых стали генералами. С легендарными автоматами ППШ и форме солдат и офицеров Красной Армии времен Великой Отечественной курсанты Военной Академии. Российские десантники из полка имени Александра Невского в войну помогали освобождать Могилев, Рогачев и Брест. Силы специальных операций — относительно молодой род войск Беларуси. Их можно назвать преемниками ВДВ Советского Союза. Солдаты и офицеры бригады принимают участие во всех крупных военных учениях. Недавно высаживались в районе Северного полюса. Силы спецопераций — один из основных элементов стратегического сдерживания.

Колонна из 250 единиц колесной и гусеничной техники растянулась на два километра. Первыми мчались бронированные монстры 30-40 годов 20 века. Плавающий броневой малыш танк Т-38. Это и разведчик, и защитник, и огневая поддержка. А легонький колесно-гусеничный БТ-7 первым встретил нацистские войска в 41-м. Этот экземпляр 32-го года выпуска подняли из болота и отреставрировали.

Лозунги на броне не случайны. Каждый из них отражает тот или иной период войны. Самый титулованный советский танк — Т-34. Следом его усовершенствованная модификация. А самоходку СУ-100 прозвали истребителем нацистских танков. Даже сегодня она стоит на вооружении армий некоторых стран.

Николай Литовченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Долго ждали этого дня. Очень долго.

Николай Журавлев, ветеран Великой Отечественной войны:

Это праздник для всего белорусского народа и для всего человечества мира.

Виктор Сапега, ветеран Великой Отечественной войны:

Счастье, что дожили до такого момента, когда чувствуешь себя полностью счастливым человеком. Самый лучший день не только в году, но и всей моей жизни — это День Победы!

Тяжеловес ИС-2 — самый мощный из советских танков периода Великой Отечественной. Самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152. В последний год войны подбивала танки и использовалась как гаубица. И, конечно, легендарная, ласково названная советским народом «Катюша», и безжалостная к противнику независимо от вида войска — реактивная система залпового огня БМ-13.

Современная техника на параде — это образцы от А до Я. Танк Т-72Б — самый распространенный в белорусских войсках. Ракеты с него поражают цель хоть за 4 км. АТ-90-й попадет даже в мишень, которая передвигается со скорость 70 км/ч.

Легкие броневички белорусских сухопутных войск — Боевая машина пехоты-2, огнем проконтролирует как землю, так и воздух. Пробьет броню противника с расстояния 3 км. А российской Боевой машине БМД-2КАУ наличие гусениц не мешает быть водоплавающей. И отчасти летающей. Высаживается вместе с десантниками с самолета — на парашюте.

Высоко маневренные внедорожники «Богатырь» часто называют китайскими хаммерами. Четырехколесные монстры на вооружении у белорусских сухопутных войск и сил спецопераций. Не только сверхпроходимые, но и прикроют огнем если нужно — на крыше пулемет. Стоят на вооружении Народно-освободительной армии Китая. Теперь и Беларуси. Еще один пример белорусско-китайского сотрудничества.

А это уже конкуренты китайского «короля бездорожья» — российские «тигры». Бронированный авто перевезет 9 человек и более тонны груза.

Сегодня парадный дебют новейшего белорусского бронеавтомобиля «Лис-ПМ». Авто спецназначения с пулеметом и гранатометом. Планируется создать целую линейку таких машин. От боевых до санитарных. «Лис» — это кооперация между ВПК Беларуси и России. Автомобиль выпускается на Минском заводе колесных тягачей. Белорусская армия, как и экономика, постоянно модернизируется. Иногда шутят, что вот бы гражданским чиновникам такие результаты и дисциплину. В каком-то смысле сынок «Катюши» — реактивная система залпового огня «БелГрад». МАЗовское шасси позволило вдвое увеличить возимый боекомплект. Ну а залп дивизиона этого орудия зальет огнем площадь более 50 гектар на дальности до 21 километра.

Самая совершенная и не имеющая равных в мире — реактивная система залпового огня «Смерч». А это еще один уникальный образец белорусского ВПК. На публике вообще демонстрируется впервые. Названная в честь танца «Полонез» — это первая реактивная система залпового огня, созданная в Беларуси. Дальность огня вдвое больше, чем российской «Смерч». «Полонез» может открыть новую страницу в работе и торговле белорусского ВПК.

Воздушный парад — это всегда подтверждение исключительного мастерства пилотов. Самолеты проносятся над городом со скоростью 500 километров в час. А вертолеты — 200. При этом расстояние между ними всего 25-30 метров.

Летящие боевой пирамидой штурмовики Су-25 часто из-за брони завывают летающими танками. Прямо над ними — сверхзвуковые бомбардировщики ТУ-22.

Называемые некоторыми «голуби мира» — 10-тонные МИГ-29. 5 метров в высоту и 17 в длину. Птичка заметная, но неуловимая. Один из лучших военных реактивных истребителей 4-го поколения. На модернизированных в Беларуси истребителях отечественными летчиками установлено 15 мировых рекордов.

А над МИГами в небе пара дальних стратегических российских бомбардировщиков-ракетоносцев ТУ-95. Уже полвека самолет в составе российской ядерной триады. Такими силами в мире обладают только две страны.

Су-34 среди российских военных получил прозвище «Утёнок». Из-за носовой части самолёта, напоминающего клюв утки. «Гибрид» истребителя и бомбардировщика с одинаковой легкостью может как выполнять фигуры высшего пилотажа, так и наносить ракетно-бомбовые удары по хорошо защищенным объектам. Военно-транспортный самолет Ил-76 в составе пилотажной группы «Белая Русь» в небе над Минском, как элемент рукотворной картины.

В параде у стелы «Минск–город-герой» принял участие оркестр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. В 44-м, когда США вошли в коалицию с Советским Союзом и Англией, он был создан легендарным джазовым тромбонистом Гленном Миллером. И с того времени гастролирует по странам мира как своего рода музыкальный посол США. Во всем мире с творчеством Миллера знакомы, например, по исполнению музыки для такой голливудской классики, как фильм «Серенада солнечной долины». Немного удивительно, Юрий Андропов – руководитель КГБ, а потом и генсек ЦК КПСС помнил наизусть многие пьесы Миллера. И собрал целую коллекцию пластинок джазмена. Необычное увлечение выпускника Высшей партийной школы.

На параде в Минске оркестр исполнял не джаз а военные марши. Впереди был афроамериканец, а дирижировал и отдавал честь подполковник Майкл Менч.

Майкл Менч, руководитель и дирижер оркестра ВВС США в Европе:

Мы впервые в Минске. Прекрасный город, прекрасная страна. Еще мы были в Бресте. Для нас это хороший опыт. 70 лет назад мы были союзниками. И радостно, что сейчас Беларусь и США могут встретить День Победы вместе. Как раньше.

А у белорусской сводной роты Почетного караула своя музыка. Она в виртуозном, на грани фантастики, выверенном строевом синхронном движении 119 одинаково стройных и высоких, сантиметр к сантиметру, бойцах. Чтобы так виртуозно орудовать карабинами и шашками, нужны многомесячные тренировки. Вес карабина Симонова – 4 килограмма. Длина со штыком почти полтора метра.

Каждый плац-концерт на параде уникален. И уже не повторяется. Особенность нынешнего — новые элементы под популярные мелодии военных лет. В 2015 году впервые разработана совместная программа выступления солистов. Сегодня рота Почетного караула является «визитной карточкой» Беларуси. Без нее не обходится ни один государственный праздник. Кроме этого, белорусскую Роту почетного караула приглашают на праздники от России до Франции, Объединенных Арабских Эмиратах до Венесуэлы. Кстати, у военнослужащих Роты почетного караула после завершения срочной службы есть право поступления в вуз без экзаменов.

Лучшие образцы отечественной техники — тракторы, комбайны, которые известны во всем мире, тоже предмет гордости страны. Минский тракторный сегодня выпускает более сотни моделей. А Минский автомобильный и вовсе ровесник Победы. Ему тоже 70. Достижения отечественного автопрома замыкали БелАЗы. Каждый третий карьерный самосвал в мире — родом из Жодино. Как и самый мощный на сегодняшний день 450- тонник.

Виктор Мардусин, заместитель командующего Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации:

У меня очень приятные впечатления не только от военного парада, но и от всего увиденного. От того отношения к памяти советского народа, который здесь существует. И, конечно, от молодежи.

Самер Арнус, военный атташе при посольстве Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь:

Должны всегда чтить память тех людей, которые совершили эту Победу. Это знаменательный день.

Спортивно-молодежное шествие показало все цвета и оттенки нового поколения Беларуси. Это и спортсмены, и художники, и активисты — люди небезразличные к своей истории, настоящему и будущему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.