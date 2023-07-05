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5 тысяч базовых величин и 8 лет лишения свободы. Эдуарду Бабарико вынесли приговор

05 июля 2023 16:14
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Новости Беларуси. Минский областной суд огласил приговор Эдуарду Бабарико – сыну бывшего председателя правления Белгазпромбанка. Он признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 тысяч базовых величин и 8 лет лишения свободы. Эдуарду Бабарико вынесли приговор-1

Уклонение от уплаты налогов, пособничество в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и пособничество в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни.

5 тысяч базовых величин и 8 лет лишения свободы. Эдуарду Бабарико вынесли приговор-4

Александр Король, государственный обвинитель:
На основании предоставленных доказательств суд постановил обвинительный приговор, соответственно по совокупности преступлений обвиняемому Бабарико назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в доход государства в размере 5 тысяч базовых величин. Это составляет 185 тысяч белорусских рублей. Судом зачтено в срок наказания обвиняемому срок его содержания под стражей по настоящему уголовному делу с декабря 2021 года до вступления судебного решения в законную силу.

5 тысяч базовых величин и 8 лет лишения свободы. Эдуарду Бабарико вынесли приговор-7

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Король # Фотофакт

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