5 тысяч базовых величин и 8 лет лишения свободы. Эдуарду Бабарико вынесли приговор

Новости Беларуси. Минский областной суд огласил приговор Эдуарду Бабарико – сыну бывшего председателя правления Белгазпромбанка. Он признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минский областной суд огласил приговор Эдуарду Бабарико – сыну бывшего председателя правления Белгазпромбанка. Он признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уклонение от уплаты налогов, пособничество в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и пособничество в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни.
Александр Король, государственный обвинитель:
На основании предоставленных доказательств суд постановил обвинительный приговор, соответственно по совокупности преступлений обвиняемому Бабарико назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в доход государства в размере 5 тысяч базовых величин. Это составляет 185 тысяч белорусских рублей. Судом зачтено в срок наказания обвиняемому срок его содержания под стражей по настоящему уголовному делу с декабря 2021 года до вступления судебного решения в законную силу.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.