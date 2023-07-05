5 тысяч базовых величин и 8 лет лишения свободы. Эдуарду Бабарико вынесли приговор

Александр Король, государственный обвинитель:

На основании предоставленных доказательств суд постановил обвинительный приговор, соответственно по совокупности преступлений обвиняемому Бабарико назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в доход государства в размере 5 тысяч базовых величин. Это составляет 185 тысяч белорусских рублей. Судом зачтено в срок наказания обвиняемому срок его содержания под стражей по настоящему уголовному делу с декабря 2021 года до вступления судебного решения в законную силу.