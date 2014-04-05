5 апреля - республиканский субботник в Беларуси: депутаты Минского городского Совета высадили аллею на въезде в столицу

Новости Беларуси. Сделать свою страну еще чище и краше. 5 апреля по всей республике проходят субботники. Белорусы убирают дворы, скверы, парки, места отдыха, остановки общественного транспорта и даже автомагистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная акция по «преображению» города прошла и в Минске. Ее поддержали участники общественных организаций, профсоюзов, работники районных ЖЭСов и студенты.

Потрудиться на благо родного города решили и депутаты. На въезде в город они высадили аллею из 27 деревьев. Число саженцев не случайно - оно символизирует городской совет депутатов 27 созыва.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Минского городского Совета депутатов XXVII созыва:

Мы вновь избранные депутаты нашего Московского района. Очень приятно то, что мы уже вносим свой вклад в развитие района. Для того, чтобы наш город стал лучше, наш район стал краше. Сотрудники моего центра, моя группа поддержки по предвыборной кампании тоже сегодня со мной. И мы с удовольствием работаем. Хорошая погода, хорошее настроение.

Рядом с вновь избранными депутатами представители нижней палаты Парламента. Сегодня первая встреча после выборов в местные Советы. Познакомились, что называется «без гластуков» и в неформальной обстановке. Локальность у народных избранников разная, но задача-то одна. И интересы электората отстаивать, и страну приукрасить.

Геннадий Пальчик, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я знаю конкретно, где мои деревья, где я посадил. И проезжая здесь каждый раз, я буду следить за ними, как они растут.

Опыт таких земляных работ есть не у всех, но специалисты на месте и подскажут, и покажут. На какую глубину сажать лиственные деревья, и как присыпать.

Галина Коваленко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района Минска:

Нам дал указания «Зеленстрой», как правильно сажать, чтобы из деревьев не просто аллея была посажена, а деревья росли, были хорошими, здоровыми. Все-таки на въезде в Минск. Мы гордимся своим районом, мы любим его, он у нас замечательный.

В хорошую погоду и в хорошей компании настроение соответствующее. И у депутатов, и у представителей трудовых коллективов.

Руслан Болбас, инженер автобусного парка:

Почаще надо всех собирать такой большой дружный коллектив и выезжать куда-нибудь садить деревья, какие-нибудь хорошие дела делать.

А это уже двор в центре столицы. Работа закипала с самого утра. За лопаты и метлы за компанию с коммунальщиками взялись жильцы. По-соседству живут, по-соседски и двор благоустраивают.

Марина Бучко:

Наш двор - наше хозяйство, наше жилье. Мы должны его поддерживать.

У гимназистов и школьников по расписанию в апреле не только уроки. Весь месяц вызвались по очереди прихорашивать столицу.

Анастасия Шиенок, учащаяся гимназии №23 Минска:

Вельмі прыемна прымаць удзел у гэтым субботніку, дапамагаць прыбіраць горад да чэмпіянату свету, каб паказаць, якія мы сапраўды гасцінныя, што ў нас чысты горад. Таксама вельмі добра, што мы разам, па-сяброўску прыбіраем.

Валерий Шинкарев, заместитель директора гимназии №23 Минска:

Каб кожны двор, кожная тэрыторыя выглядала святочна, чыста. Гэта залежыць ад нас.