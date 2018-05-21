40 студентов БГЭУ вступили в ряды Красного Креста

Новости Беларуси. Пополнение в рядах Красного Креста. 40 студентов Белорусского государственного экономического университета изъявили желание стать волонтерами – а значит, быть полезными обществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодым людям представили новые проекты, в которых они могут попробовать свои силы. Это лечение больных детей посредством общения с собаками, клоунотерапия. Церемонию посвящения приурочили к 85-летию университета, которое отмечается как раз в эти дни.

Дарья Кротенок, волонтер, студент БГЭУ:

Только что я получила удостоверение, что являюсь волонтером Красного Креста. Я вступила в эту организацию, потому что у меня есть много свободного времени и я хотела бы помогать людям.

Роман Мосько, председатель Национального волонтерского совета Белорусского Красного Креста:

После того, как они получат удостоверение волонтеров, они пойдут воркшоп, на котором они определят направление своей работы. Безусловно, они будут работать в рамках уставных направлений, определят проект в рамках которого они будут работать. Возможно, это будет психосоциальная поддержка, работа с учреждениями специальными, возможно, с пожилыми людьми.