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40 студентов БГЭУ вступили в ряды Красного Креста

21 мая 2018 11:00
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Новости Беларуси. Пополнение в рядах Красного Креста. 40 студентов Белорусского государственного экономического университета изъявили желание стать волонтерами – а значит, быть полезными обществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 студентов БГЭУ вступили в ряды Красного Креста -1

Молодым людям представили новые проекты, в которых они могут попробовать свои силы. Это лечение больных детей посредством общения с собаками, клоунотерапия. Церемонию посвящения приурочили к 85-летию университета, которое отмечается как раз в эти дни.

40 студентов БГЭУ вступили в ряды Красного Креста -4

Дарья Кротенок, волонтер, студент БГЭУ:
Только что я получила удостоверение, что являюсь волонтером Красного Креста. Я вступила в эту организацию, потому что у меня есть много свободного времени и я хотела бы помогать людям.

40 студентов БГЭУ вступили в ряды Красного Креста -7

Роман Мосько, председатель Национального волонтерского совета Белорусского Красного Креста:
После того, как они получат удостоверение волонтеров, они пойдут воркшоп, на котором они определят направление своей работы. Безусловно, они будут работать в рамках уставных направлений, определят проект в рамках которого они будут работать. Возможно, это будет психосоциальная поддержка, работа с учреждениями специальными, возможно, с пожилыми людьми.

40 студентов БГЭУ вступили в ряды Красного Креста -10

21 мая Белорусское общество Красного Креста насчитывает около 17 тысяч волонтеров, большинство из которых – молодежь. Они приходят на помощь в самых разных ситуациях: помогают пережить крепкие морозы и аномальную жару, старость и одиночество, болезни и сложное социальное положение.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Дарья Кротенок # Роман Мосько # Фотофакт

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