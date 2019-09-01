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40 двойняшек и трое тройняшек пойдут в первый класс в 2019-м в Гродно

01 сентября 2019 12:03
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Новости Беларуси. Профсоюзы помогают подготовиться детям к школе и дарят подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 двойняшек и трое тройняшек пойдут в первый класс в 2019-м в Гродно-1

Под Гродно для будущих первоклассников и их родителей устроили праздник детства. Главные герои представления – ростовые фигуры, сказочные персонажи и клоуны дарили яркие портфели, в которых есть все, что понадобится в школе.

40 двойняшек и трое тройняшек пойдут в первый класс в 2019-м в Гродно-4

К слову, только в Гродно в 2019 году за парты впервые сядут 40 двойняшек и трое тройняшек. Именно их родителям и оказали помощь профсоюзы.

40 двойняшек и трое тройняшек пойдут в первый класс в 2019-м в Гродно-7

Ирина Мацкевич, жительница Гродно:
У нас в семье намечается очень приятное, замечательное событие – наши девчоночки идут в первый класс.

40 двойняшек и трое тройняшек пойдут в первый класс в 2019-м в Гродно-10

Маргарита Мацкевич, жительница Гродно:
У меня в рюкзаке есть пластилин, ножницы, цветные карандаши, альбом, тетрадки, фломастеры. Я хочу в школу, потому что я хочу познавать что-то новое.

40 двойняшек и трое тройняшек пойдут в первый класс в 2019-м в Гродно-13

Анна Гарацкевич, главный специалист Гродненской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Традиционное ежегодное мероприятие, которое проводится в рамках «Профсоюзы детям» с целью помочь родителям собрать первоклассников в школу, потому что мы понимаем, что это достаточно затратное мероприятие.

40 двойняшек и трое тройняшек пойдут в первый класс в 2019-м в Гродно-16

На помощь по подготовке детей к школе профсоюзы планируют потратить около 4 миллионов рублей. Без внимания не остаются семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также детские дома, социальные приюты и школы-интернаты.

# Школы в Беларуси # общество # Ирина Мацкевич # Маргарита Мацкевич # Анна Гарацкевич # Фотофакт

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