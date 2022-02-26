«4 ранения в бою получил». Воины-интернационалисты рассказали, как из Афганистана выводили войска

Новости Беларуси. 15 мая 1988 года Советский Союз приступил к выводу войск из Афганистана. Прежде чем 15 февраля последняя колонна Ограниченного контингента советских войск пересекла границу, мост «Дружбы» через пограничную реку Амударья, прошло полгода, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Игорь Арабей, председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Четыре ранения я в бою получил, механик-водитель у меня погиб. И связист. Остался живой, контуженный. Когда я пролежал год в госпитале, а что делать дальше? Я знал, что по состоянию здоровья я не годен к службе в армии, это меня тяготило. В 15 лет надеть погоны суворовские, а в 24 уже ты никому не нужен. К счастью, на то время к воинам-интернационалистам относились по-человечески. Все ребята, кто получил инвалидность, им предложили остаться служить в армии. Как правило, в системе гражданской обороны или в системе военных комиссариатов. Ожил, надежда появилась. Никакого другого решения у меня не было. И отслужил добросовестно до своей пенсии в звании полковника, а дальше уже на гражданку. Когда разговариваешь, сейчас оно сохранилось, но когда по молодости мы все пришли, афганское слово, афганский город, какой-то афганский сленг. Ты чувствуешь, что он был там, он родной. Ты не знаешь его вероисповедания, сколько ему лет, в какой должности был, какое образование имеет, но сразу же тяга была. И ведь все молодежные организации, у нас многие организации создаются, кто-то рекомендует сверху, а вот именно афганское движение, афганское братство создавалось снизу.

Александр Вороной, воин-интернационалист:

Очень даже часто вспоминал своих ребят, которые остались там служить. Были друзья из России, Украины. Иногда переписывались, душа болела за них. По интернету списываемся с ребятами, вроде живы-здоровы. А увольнялся – это было что-то с чем-то, песня так сказать. Душа пела и знала, что все закончилось. Когда приземлились в Ашхабаде, поняли, что все закончилось.