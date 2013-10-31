Прямой эфир

31 октября – Международный день экономии

31 октября 2013 09:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. 31 октября – Международный день экономии. Официально дата была закреплена в 1989 году директивой ООН. Это было сделано в память о первом собрании представителей сберегательных касс всех стран, которое прошло в Милане.

Идея проведения такого экономного дня, по задумке его создателей, заключается не только в расчетливом отношении к финансам, но и в экономии в широком смысле этого слова: от времени и сил до бережного отношения к вещам. И примером здесь может послужить белорусская модель экономии, которая, к слову, реализуется на уровне государства. В нашей стране нынешний год объявлен «годом бережливости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
Первый памятник лидеру Израиля на территории постсоветского пространства открылся в Бресте
31 октября 2013 09:48

Первый памятник лидеру Израиля на территории постсоветского пространства открылся в Бресте

30 октября БГУ исполнилось 92 года. Телеведущие СТВ поздравили ректора университета Сергея Абламейко прямо в эфире
30 октября 2013 11:09

30 октября БГУ исполнилось 92 года. Телеведущие СТВ поздравили ректора университета Сергея Абламейко прямо в эфире

Погода в Беларуси бьет полувековые рекорды. Столбик термометра поднялся почти до плюс 17
30 октября 2013 07:31

Погода в Беларуси бьет полувековые рекорды. Столбик термометра поднялся почти до плюс 17