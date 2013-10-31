Новости мира. 31 октября – Международный день экономии. Официально дата была закреплена в 1989 году директивой ООН. Это было сделано в память о первом собрании представителей сберегательных касс всех стран, которое прошло в Милане.

Идея проведения такого экономного дня, по задумке его создателей, заключается не только в расчетливом отношении к финансам, но и в экономии в широком смысле этого слова: от времени и сил до бережного отношения к вещам. И примером здесь может послужить белорусская модель экономии, которая, к слову, реализуется на уровне государства. В нашей стране нынешний год объявлен «годом бережливости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.