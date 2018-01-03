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Окунуться в прошлое возможно. В Несвиже можно сыграть в уникальный квест

03 января 2018 10:12
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Новости Беларуси. Новый год по-радзивилловски. Уникальный праздничный квест «Тайны и загадки дворца Радзивиллов» подготовили для гостей работники музея-заповедника «Несвиж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Окунуться в прошлое возможно. В Несвиже можно сыграть в уникальный квест-1

Окунуться в прошлое возможно. В Несвиже можно сыграть в уникальный квест-3

Это практически единственная возможность побывать в закрытых для туристов местах комплекса. Например, спуститься в подземелья, заглянуть за закрытые двери и найти отгадки давних времен, чтобы перейти на новый уровень игры.

# Несвижский замок # общество # Фотофакт

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