Окунуться в прошлое возможно. В Несвиже можно сыграть в уникальный квест

Новости Беларуси. Новый год по-радзивилловски. Уникальный праздничный квест «Тайны и загадки дворца Радзивиллов» подготовили для гостей работники музея-заповедника «Несвиж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это практически единственная возможность побывать в закрытых для туристов местах комплекса. Например, спуститься в подземелья, заглянуть за закрытые двери и найти отгадки давних времен, чтобы перейти на новый уровень игры.