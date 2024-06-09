3-й день фестиваля культур – в плавание по Августовскому канала отправились сотни корабликов с пожеланиями

От гастрофеста до послания мира и дружбы. В ритме карнавала продолжает жить Гродно. Сегодня третий день фестиваля национальных культур, и праздник вышел за пределы города, на Августовский канал, которому в 2024 году исполняется 200 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные локации развернутся в районе шлюза Домбровка. Всем желающим предложат проявить себя в различных активностях – от битвы лесорубов и чемпионата по ловле рыбы до скоростного поедания сосисок. Объединяющая тема праздника – дружба народов.

Организаторы устроили символичную акцию: в плавание по Августовскому каналу отправились сотни бумажных корабликов с пожеланиями от участников и гостей фестиваля для всех людей мира.

Я решила поучаствовать в акции, потому что я считаю, что важно вспоминать о таких чертах, как взаимопонимание, милосердие, дружелюбие. Я написала взаимопонимание, так как зачастую люди забывают о том, что у других людей такие же чувства могут быть, эмоции, переживания, не задумывать о других людях.