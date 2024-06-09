Прямой эфир

3-й день фестиваля культур пройдёт совместно с празднованием 200-летия Августовского канала

09 июня 2024 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Праздник, который объединяет целые народы. Фестиваль национальных культур проходит в Гродно. Здесь звучат народные песни, музыка, голову кружат Танцы и ароматы национальных блюд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3-й день фестиваля культур пройдёт совместно с празднованием 200-летия Августовского канала-1

Чтобы познакомить гостей с обычаями и традициями разных народов, в историческом центре города двери распахнули национальные подворья. Каждое со своим особенным колоритом. Хлебосольные белорусы, как всегда, встречали гостей с караваем, угощали драниками и рулькой. Соседи из России завлекали посетителей задорными плясками, а истинных модниц – кокошниками и расшитыми сарафанами.

3-й день фестиваля культур пройдёт совместно с празднованием 200-летия Августовского канала-4

Грузины, казахи, индусы, евреи – в каждом из 19 подворий можно было открыть для себя что-то новое и погрузиться в самобытные традиции народов мира. Награду феста за лучшее подворье – хрустальный цветик-семицветик – получили все участники.

3-й день фестиваля культур пройдёт совместно с празднованием 200-летия Августовского канала-7

Третий – заключительный день феста – пройдет по традиции в Гродненском районе и объединит сразу два события – фестиваль национальных культур и 200-летие Августовского канала. Гостей ждут театрализованное шествие, гастрофест белорусской кухни, битва лесорубов, фестиваль рыбной ловли и не только.

Читайте также:

Маркевич: «Это потребность, необходимость, код нации – быть вместе, одной дружной семьей».

Настоящий белорусский карнавал! Чем запомнился первый день фестиваля национальных культур в Гродно?

Грузинский колорит, караоке по-белорусски. Как стартовал второй день фестиваля национальных культур?
 

# Фестиваль культур в Гродно # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Осенко: когда приехал на площадь поддержать Президента, понял одно – надо создавать партию
09 июня 2024 07:27

Осенко: когда приехал на площадь поддержать Президента, понял одно – надо создавать партию

Романов: исторически помогали друг другу – это и выражается в нашем фестивале культур в Гродно
09 июня 2024 07:16

Романов: исторически помогали друг другу – это и выражается в нашем фестивале культур в Гродно

«Книга напоминает моё детство» – Николай Чергинец о романе «Операция «Кровь»
08 июня 2024 18:17

«Книга напоминает моё детство» – Николай Чергинец о романе «Операция «Кровь»