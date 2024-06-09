3-й день фестиваля культур пройдёт совместно с празднованием 200-летия Августовского канала

Праздник, который объединяет целые народы. Фестиваль национальных культур проходит в Гродно. Здесь звучат народные песни, музыка, голову кружат Танцы и ароматы национальных блюд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник, который объединяет целые народы. Фестиваль национальных культур проходит в Гродно. Здесь звучат народные песни, музыка, голову кружат Танцы и ароматы национальных блюд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы познакомить гостей с обычаями и традициями разных народов, в историческом центре города двери распахнули национальные подворья. Каждое со своим особенным колоритом. Хлебосольные белорусы, как всегда, встречали гостей с караваем, угощали драниками и рулькой. Соседи из России завлекали посетителей задорными плясками, а истинных модниц – кокошниками и расшитыми сарафанами.
Грузины, казахи, индусы, евреи – в каждом из 19 подворий можно было открыть для себя что-то новое и погрузиться в самобытные традиции народов мира. Награду феста за лучшее подворье – хрустальный цветик-семицветик – получили все участники.
Третий – заключительный день феста – пройдет по традиции в Гродненском районе и объединит сразу два события – фестиваль национальных культур и 200-летие Августовского канала. Гостей ждут театрализованное шествие, гастрофест белорусской кухни, битва лесорубов, фестиваль рыбной ловли и не только.
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