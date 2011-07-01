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3 июля в местах проведения гуляний будет работать 100 контрольно-пропускных пунктов

01 июля 2011 05:36
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Белорусская милиция в преддверии Дня Независимости перешла на усиленный вариант несения службы. Под дополнительную охрану взяты отдельные места проведения массовых мероприятий. В том числе и стела «Минск – город-герой».

Непосредственно 3 июля в охране правопорядка будет задействован весь минский гарнизон, включая внутренние войска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Сосонко, сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Хотелось бы обратить внимание минчан и гостей столицы, что в целях безопасности места проведения массовых мероприятий будут огорожены, а проход граждан осуществляться через контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами. Запрещено иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы. Также запрещено проносить алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво.
Кроме того, во избежание конфликтных ситуаций в места проведения массовых мероприятий не будут допускаться лица, находящиеся в состоянии опьянения, велосипедисты, а также граждане с домашними животными.

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