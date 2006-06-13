3 июля самолеты украсят небо изображением государственного флага Беларуси

Учебно-тренировочные самолеты Л-39, которые примут участие в демонстрационном полете на воздушном параде 3 июля в День независимости, изобразят в небе над Минском подобие государственного флага Беларуси. Для этого, как сообщили в командовании Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны страны, машины оснащают системой дымообразования. Четыре летательных аппарата будут с красным дымом, два - с зеленым. Сами Л-39 раскрашены в цвета государственного флага Беларуси - белый, зеленый и красный. Добавление элементов черного цвета на фюзеляже и крыльях завершает стилизованное изображение аиста, которое можно увидеть, наблюдая за полетом самолета с земли. На его борту надпись "Белая Русь". В нынешнем году в воздушной части военного парада 3 июля будут представлены только шесть Л-39 и один вертолет.