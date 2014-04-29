29 апреля православные верующие отмечают Радуницу

Новости Беларуси. Православные верующие готовятся отметить Радуницу. День поминовения усопших в нынешнем году приходится на 29 апреля.

По всей Беларуси к местам захоронений будут организованы дополнительные маршруты

На границе откроются дополнительные пункты упрощенного пропуска

Пересечь рубеж можно на автомобиле, велосипеде и даже пешком. Воспользоваться такими переходами смогут жители, проживающие в приграничных зонах. При себе необходимо иметь все документы, дающие право на пересечение госграницы.

Обновлено 29.04.2014 в 16.30

Новости Беларуси. 29 апреля у православных верующих Радуница. Ежегодно она приходится на 9-й день со дня Пасхи. Православные приходят в храмы, чтобы помолиться за своих усопших родственников, после чего отправляются на кладбища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протоиерей Владимир Пашкевич, настоятель храма Святого мученика Харлампия:

На кладбище, когда мы приходим и делимся радостью, мы должны, прежде всего, помолиться за своих усопших сродников, разделить с ними радость пасхального послания, что Господь воскрес. Он воскрес не только для нас, кто живет здесь, на земле, но и для тех, кто живет по ту сторону жизни. Они нуждаются в нашей молитве. Поэтому, конечно же, с радостью и с весельем пасхальным мы должны поделиться и помолиться за наших сродников. Христос Воскрес!

В Беларуси Радуница на государственном уровне объявлена выходным. Этот день – повод не только вспомнить об ушедших, но и встретиться с живыми, что так редко удается сделать в суматохе будней.

Виктория Медвецкая:

Давным-давно уже привит, наверное, из поколения в поколения, почитать своих близких, умерших, чтить их память и никогда не забывать о том, что это самые дорогие для нас люди. И я считаю, что вообще молодое поколение должно стремиться к этому ко всему и никогда не забывать своих близких.

Тамара Богданова:

Поминальный день. Родителей поминаем. Пришли вот сестру, родителей помянуть. Каждый год собираются все в этот день.

Эдуард Казак:

Приезжаю, споминаю. Это лично для меня. Среди рабочей недели некогда.

По всей Беларуси к местам захоронений организовали дополнительные маршруты, а на границе открылись дополнительные пункты упрощенного пропуска для тех, кто живет в приграничных зонах.