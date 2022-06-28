28 июня отмечается Счастливый день сердечных объятий

28 июня на сцене парижского театра состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель»

Сегодня 28 июня. В этот день в 1841 году на сцене парижского театра Королевской академии музыки состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель». Балет был написан специально для итальянской балерины Карлотты Гризи, и он же сделал ее звездой мирового значения. Либретто «Жизели» написал французский поэт Теофиль Готье по мотивам записанной немецким поэтом Генрихом Гейне старинной легенды о девушках, которые умирали до свадьбы, а потом, превратившись в виллис, мстили путникам, доводя их до смерти в безумных плясках. Постановка балета имела огромный успех. Театр в течение целого месяца давал только «Жизель». В 1841 году состоялось 26 представлений. «Жизель» и сейчас с успехом идет на сцене Большого театра Беларуси. 28 июня 1914 года в Сараево был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд

28 июня 1914 года в Сараево был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд. Покушение на него осуществила конспиративная группа «Молодая Босния». И это преступление послужило поводом к развязыванию Первой мировой войны. Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, который содержал требования, нарушавшие ее суверенитет. Она собиралась ввести на территорию Сербии войска для защиты находившихся там австрийских граждан, а также допуска для расследования убийства Франца Фердинанда следователей из Вены. Сербия приняла основные пункты ультиматума, однако 28 июля Австро-Венгрия объявила ей войну. Таким образом, из-за убийства Фердинанда началась Первая мировая война, в которую были вовлечены 38 независимых государств. 28 июня 1919 года был подписан Версальский мирный договор

И в этот же день только 5 лет спустя, 28 июня 1919 года, был подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну. Версальский договор был подписан проигравшей Германией (с одной стороны) и главными державами-победительницами: Великобританией, Францией, США, Италией и Японией – с другой. Подписавшая Версальский мир Германия была унижена и обескровлена, но сохраняла потенциал для реванша. Несмотря на обнищание экономики, страна обладала мощными промышленными и людскими ресурсами. В сочетании с исторической обидой немцев и пассивностью Лиги наций это привело к развязыванию Второй мировой войны Адольфом Гитлером уже через 20 лет. 28 июня 1946 года собрали первую партию 5-местных легковых автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа»

28 июня 1946 года на Горьковском автозаводе собрали первую партию 5-местных легковых автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа». Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. Для своего времени «Победа» отличалась великолепной отделкой и оборудованием. Форма кузова позволила максимально расширить внутреннее пространство, свободнее расположить пассажиров. В отделке панели приборов широко использовался серый, цвета слоновой кости или коричневый пластик. Из него также были сделаны руль, различные рукоятки и кнопки. Сама панель была отштампована из стального листа и окрашена под цвет кузова. Двери были обтянуты бежевым или серым кожзаменителем. Диваны с пружинами и мягкой набивкой обтягивались высококачественными шерстяными тканями. Начиная со второй серии, появился отопитель с антиобледенителем лобового стекла, а на третьей серии – радиоприемник. На Горьковском автомобильном заводе «Победа» выпускалась до 1958 года, и всего было выпущено более 240 тысяч автомобилей «Победа» всех модификаций. 28 июня отмечается Счастливый день сердечных объятий