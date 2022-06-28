«Более 60 соглашений будет подписано». Что обсудят на IX Форуме регионов Беларуси и России?

Уже 30 июня в Беларуси стартует важнейшая международная общественно-политическое и социально-экономическое событие – IX Форум регионов Беларуси и России. Тема нынешней встречи выбрана весьма актуальная – роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Расширение взаимовыгодных связей между Беларусью и регионами России идет на различных уровнях, но задачи стоят общие. О них и поговорили с гостем в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергеем Рачковым, председателем Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности. В чем отличие IX Форума регионов Беларуси и России от других? Алена Ланская, ведущая:

Расскажите, чем отличается Форум регионов от остальных? В чем заключается его суть?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:

Во-первых, он будет проходить не в городе-герое Минске, а в прекрасном городе Гродно. И второе, пожалуй, два года мы встречались в основном в онлайн-режиме со своими коллегами, но это ни коим образом не повлияло на итоги и эффективность предыдущих форумов, но мы уверены, что встречи лицом к лицу более плодотворны и эффективны. Я надеюсь, что после этого двухлетнего перерыва нам не только есть о чем поговорить, что обсудить, но и для расширения и установления новых контактов это будет очень полезно. На какие соглашения обратят внимание? Дмитрий Потапович, ведущий:

Масштабы регионального сотрудничества в России и Беларуси имеют тенденции расширения, углубления интеграционных связей. На какие соглашения нужно обратить внимание в первую очередь? Сергей Рачков:

В ноябре 2021 года Высший Государственный Совет Союзного государства утвердил 28 союзных программ. Это те основные ориентиры, над которыми сейчас работает как правительство Беларуси, так и белорусские парламентарии, поэтому в ходе IX Форума регионов Беларуси и России будет много времени посвящено именно анализу, как идет реализация этих 28 программ. Уверен, что мы коснемся этой тематики и в рамках секционных заседаний, и на пленарном заседании. И у нас есть еще межпарламентский формат, между Советом Республики и Советом Федерации создана межпарламентская комиссия, которая и посвятит свое заседание анализу реализации вот этих программ. Поэтому я бы ориентировался на эти вопросы и договоренности. Мы ожидаем, что более 60 соглашений будет подписано в ходе IX Форума, также будут подписаны и коммерческие контракты. Уверен, что мы превзойдем предыдущие цифры. Ожидается, что сумма контрактов достигнет 2,5 миллиарда белорусских рублей или 65 миллиардов российских рублей.

Алена Ланская:

В свете мировых тенденций важной задачей любого государства является обеспечение безопасности граждан. Способствует ли этому межрегиональное сотрудничество Беларуси и России? Сергей Рачков:

Спектр вопросов, которые обсуждаются в ходе межрегионального сотрудничества, очень широкий. Конечно, акценты делаются на экономическом, инвестиционном сотрудничестве, на расширении гуманитарного взаимодействия. Конечно, в рамках обсуждения коммерческих контрактов есть и вопросы, которые затрагивают обеспечение национальной безопасности как Беларуси, так и России. Поэтому я уверен, что и эта тематика будет в фокусе внимания белорусских и российских сенаторов. Дмитрий Потапович:

А есть ли предпосылки и условия к привлечению в эти проекты других участников экономической интеграции как на Евразийском, так и на Европейском направлениях?

Сергей Рачков:

Я бы подчеркнул, что это очень важное политическое событие в белорусско-российских отношениях. Но в связи с тем, что мы фокусируем свое внимание на экономических проектах, соответственно, мы их рассматриваем. Многие из них и в преломлении к СНГ, взаимодействию с нашими партнерами в СНГ. И в Евразийском экономическом союзе. Мы рады участию в этих заседаниях, пленарном, секционном, других представителей. В частности, в секции, которой я буду руководить вместе с моим уважаемым коллегой сенатором Карасиным, будут активное участие принимать специалисты, сотрудники, эксперты Евразийской экономической комиссии. Какие Задачи решат на Форуме? Алена Ланская:

Решение каких еще задач можно ожидать от Форума регионов?