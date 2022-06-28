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«Более 60 соглашений будет подписано». Что обсудят на IX Форуме регионов Беларуси и России?

28 июня 2022 09:27
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Уже 30 июня в Беларуси стартует важнейшая международная общественно-политическое и социально-экономическое событие – IX Форум регионов Беларуси и России. Тема нынешней встречи выбрана весьма актуальная – роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Расширение взаимовыгодных связей между Беларусью и регионами России идет на различных уровнях, но задачи стоят общие. О них и поговорили с гостем в студии программы  «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергеем Рачковым, председателем Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности.

В чем отличие IX Форума регионов Беларуси и России от других?

Алена Ланская, ведущая:
Расскажите, чем отличается Форум регионов от остальных? В чем заключается его суть?

«Более 60 соглашений будет подписано». Что обсудят на IX Форуме регионов Беларуси и России?-1

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Во-первых, он будет проходить не в городе-герое Минске, а в прекрасном городе Гродно. И второе, пожалуй, два года мы встречались в основном в онлайн-режиме со своими коллегами, но это ни коим образом не повлияло на итоги и эффективность предыдущих форумов, но мы уверены, что встречи лицом к лицу более плодотворны и эффективны. Я надеюсь, что после этого двухлетнего перерыва нам не только есть о чем поговорить, что обсудить, но и для расширения и установления новых контактов это будет очень полезно.

На какие соглашения обратят внимание?

Дмитрий Потапович, ведущий:
Масштабы регионального сотрудничества в России и Беларуси имеют тенденции расширения, углубления интеграционных связей. На какие соглашения нужно обратить внимание в первую очередь?

Сергей Рачков:
В ноябре 2021 года Высший Государственный Совет Союзного государства утвердил 28 союзных программ. Это те основные ориентиры, над которыми сейчас работает как правительство Беларуси, так и белорусские парламентарии, поэтому в ходе IX Форума регионов Беларуси и России будет много времени посвящено именно анализу, как идет реализация этих 28 программ. Уверен, что мы коснемся этой тематики и в рамках секционных заседаний, и на пленарном заседании. И у нас есть еще межпарламентский формат, между Советом Республики и Советом Федерации создана межпарламентская комиссия, которая и посвятит свое заседание анализу реализации вот этих программ. Поэтому я бы ориентировался на эти вопросы и договоренности. Мы ожидаем, что более 60 соглашений будет подписано в ходе IX Форума, также будут подписаны и коммерческие контракты. Уверен, что мы превзойдем предыдущие цифры. Ожидается, что сумма контрактов достигнет 2,5 миллиарда белорусских рублей или 65 миллиардов российских рублей.

«Более 60 соглашений будет подписано». Что обсудят на IX Форуме регионов Беларуси и России?-4

Алена Ланская:
В свете мировых тенденций важной задачей любого государства является обеспечение безопасности граждан. Способствует ли этому межрегиональное сотрудничество Беларуси и России?

Сергей Рачков:
Спектр вопросов, которые обсуждаются в ходе межрегионального сотрудничества, очень широкий. Конечно, акценты делаются на экономическом, инвестиционном сотрудничестве, на расширении гуманитарного взаимодействия. Конечно, в рамках обсуждения коммерческих контрактов есть и вопросы, которые затрагивают обеспечение национальной безопасности как Беларуси, так и России. Поэтому я уверен, что и эта тематика будет в фокусе внимания белорусских и российских сенаторов.

Дмитрий Потапович:
А есть ли предпосылки и условия к привлечению в эти проекты других участников экономической интеграции как на Евразийском, так и на Европейском направлениях?

«Более 60 соглашений будет подписано». Что обсудят на IX Форуме регионов Беларуси и России?-7

Сергей Рачков:
Я бы подчеркнул, что это очень важное политическое событие в белорусско-российских отношениях. Но в связи с тем, что мы фокусируем свое внимание на экономических проектах, соответственно, мы их рассматриваем. Многие из них и в преломлении к СНГ, взаимодействию с нашими партнерами в СНГ. И в Евразийском экономическом союзе. Мы рады участию в этих заседаниях, пленарном, секционном, других представителей. В частности, в секции, которой я буду руководить вместе с моим уважаемым коллегой сенатором Карасиным, будут активное участие принимать специалисты, сотрудники, эксперты Евразийской экономической комиссии.

Какие Задачи решат на Форуме?

Алена Ланская:
Решение каких еще задач можно ожидать от Форума регионов?

«Более 60 соглашений будет подписано». Что обсудят на IX Форуме регионов Беларуси и России?-10

Сергей Рачков:
Задач много, особенно сейчас, в это непростое время, когда продолжается гибридная атака на Беларусь и Россию. Мы должны быть еще ближе друг к другу. Я уверен, что Форум регионов будет решать и эту задачу, чтобы парламентарии, государство России и Беларуси были ближе друг к другу и могли совместно противостоять всем тем вызовам и угрозам. Я уверен, что мы победим.

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Рачков # Алёна Ланская # Дмитрий Потапович # Фотофакт

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