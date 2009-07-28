28 июля — День PR-специалиста

День пиарщика отмечается на всем пространстве СНГ.

Паблик рилейшнз — связи с общественностью — или попросту «пиар» приобрел статус такого же необходимого инструмента, как маркетинг, реклама и другие направления деятельности прктически любой организации.

Одно из самых лаконичных из существующих сегодня определений профессии: «PR — это формирование общественного мнения о товаре, человеке, компании, событии». А если рассматривать PR как функцию управления в организации, то можно дать такое определение: «PR — это управление коммуникациями организации с ее целевой аудиторией, с целью наладить устойчивые связи, доверие и взаимопонимание».