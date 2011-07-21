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27-летний минчанин испортил около четырех десятков лифтов

21 июля 2011 19:12
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В течение нескольких месяцев ночами он проникал в подъезды и из лифтовой шахты воровал оборудование, содержащее цветные металлы.

Неработающий мужчина ранее уже неоднократно был судим за кражи, грабежи и разбои. Во время задержания он находился в розыске, как скрывшийся от суда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Гриб, старший инспектор группы информации и общественной связи Московского РУВД г. Минска:
Задержан он был поисковой группой, в которую входили оперативные сотрудники, в момент попытки совершения очередной кражи. Всего на его счету около 40 подобных краж. Украдено около 100 медных катушек тормоза лифта. Московским РУВД возбуждено уголовное дело.

# общество

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