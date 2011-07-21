Под Барановичами прошли совместные антитеррористические учения Беларуси и Китая

Беларусь и Китай укрепляют контакты, в том числе, и в военной области. Пекин стал одним из основных партнеров Минска в вопросах международного сотрудничества.

За последние три года государства обменялись семью военными делегациями на высоком уровне. Большое представительство из Поднебесной приехало в Беларусь и в этом году.

Чэнь Гуолин, политкомиссар Нанкинского военного округа:

Военные ведомства Беларуси и Китая — большие друзья и надежные партнеры. За последние годы мы добились больших успехов в военном сотрудничестве. И я уверен у нас много перспектив в этой области.

Очередным этапом реализации совместных проектов стала тренировка подразделений Сил специальных операций Беларуси и Воздушных сил Народной Освободительной армии Китая, которая прошла на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами.

Олег Белоконев, командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

На территории нашего государства такая совместная антитеррористическая тренировка проводится впервые. И для нас огромная честь, что ее организация и проведение возложили на Силы специальных операций. В ходе наших совместных действий мы многим вопросам научились друг у друга, и надеюсь, сотрудничество будет продолжаться.

По замыслу тренировки населенный пункт захвачен террористами. Задача подразделений – нейтрализовать бандитов и освободить заложников. Бойцы спецназа действуют сводными ротами.

Вадим Шпак, старшина роты:

Выносливые, молодцы — быстрые, на таком уровне как у нас. Ничем не отличаются.

Джун Лу, военнослужащий Народно-освободительной армии Китая:

У вашей армии очень хорошая подготовка. Когда мы работаем вместе – это чувствуется. Опыт белорусских воинов выше нашего и нам он очень интересен.

Белорусы щедро делятся своими наработками. Гости живо интересуются всем – от новейшей экипировки, до специфических тактических приемов.

Олег Белоконев, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

При десантировании военнослужащих НОАК автомат находится в чехле за спиной. То есть, в ходе совершения прыжка он не имеет возможности бороться c противником, который находится на земле. Поэтому они попросили наших инструкторов показать элемент десантирования со стрельбой в воздухе.

В планах военных – новые учения и проекты в сфере безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».