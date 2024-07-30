250 объектов Минска открыты для трудоустройства молодёжи

Строительство, сельское хозяйство или педагогика. Возможностей для летней занятости у белорусской молодежи с каждым годом становится больше. Третий трудовой семестр продолжается, студенты работают на предприятиях и в организациях. Для них это отличная возможность познакомиться с профессией и заработать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащимся предлагают несколько вариантов. Это и вакансии, и субсидирование рабочих мест. Можно отправиться в лагерь труда и отдыха или стать бойцом студотряда. Многие проекты в 2024 году продолжатся, они востребованы и хорошо себя зарекомендовали.

Анастасия Еленская, комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов:

Всеми уже известный и любимый проект на «Атланте». Это проект «Автозаводец» наших тракторостроительных флагманских предприятий, таких как МАЗ, МТЗ. В этом году продолжает свою работу такой проект, как «Дорога возможностей». Это будут проводники и монтеры путей. Также мы реализуем проект, который в прошлом году у нас, к сожалению, не существовал. Это вожатый на базе НДЦ «Зубренок». И продолжим наши зарубежные трудоустройства.