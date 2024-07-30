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250 объектов Минска открыты для трудоустройства молодёжи

30 июля 2024 07:38
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Строительство, сельское хозяйство или педагогика. Возможностей для летней занятости у белорусской молодежи с каждым годом становится больше. Третий трудовой семестр продолжается, студенты работают на предприятиях и в организациях. Для них это отличная возможность познакомиться с профессией и заработать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

250 объектов Минска открыты для трудоустройства молодёжи-1

Учащимся предлагают несколько вариантов. Это и вакансии, и субсидирование рабочих мест. Можно отправиться в лагерь труда и отдыха или стать бойцом студотряда. Многие проекты в 2024 году продолжатся, они востребованы и хорошо себя зарекомендовали.

250 объектов Минска открыты для трудоустройства молодёжи-4

Анастасия Еленская, комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов:
Всеми уже известный и любимый проект на «Атланте». Это проект «Автозаводец» наших тракторостроительных флагманских предприятий, таких как МАЗ, МТЗ. В этом году продолжает свою работу такой проект, как «Дорога возможностей». Это будут проводники и монтеры путей. Также мы реализуем проект, который в прошлом году у нас, к сожалению, не существовал. Это вожатый на базе НДЦ «Зубренок». И продолжим наши зарубежные трудоустройства.

250 объектов Минска открыты для трудоустройства молодёжи-7

Только в Минске молодежь в этом году может подработать почти на 250 объектах. Кроме пожеланий ребят, учтены потребности нанимателей. На предприятиях города для учащихся около тысячи вакансий.

# Работа в Беларуси # общество

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