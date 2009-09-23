25 сентября Су-25 и МИГ-29 приземлятся на автотрассу

В Беларуси стартовал второй этап оперативно-стратегических учений «Запад -2009». Семь дней на трех основных полигонах военные Беларуси и России будут отрабатывать практические вопросы ведения боя: условного нападения и обороны.

12,5 тысяч человек, 200 танков, 250 бронированных машин, сотни минометов, вертолетов и самолетов, – это только «военная часть». Есть еще целая дивизия бойцов невидимого фронта. С военными работают психологи, при необходимости врачи, связисты и повара.

Еще, как минимум, семь дней участники учений «Запад-2009» на трех полигонах Беларуси будут отрабатывать мастерство ведения боя и обороны. На 174-ом учебном полигоне Доманово зенитно-ракетные дивизионы проведут оборонительные бои. В Ружанах решат учебные задачи по управлению авиацией. Самые масштабные учения пройдут на Обуз-Лесновском общевойсковом полигоне.

Нынешние учения, пожалуй, самые мощные и масштабные, по сравнению с теми, что проводились ранее. И, как отмечают в Минобороне, именно в учениях «Запад - 2009» на этот раз дана полная свобода командирам. Они работают не по плану, а сами формируют свой план, который в зависимости от обстоятельств меняется буквально в течении часа.

– На втором этапе планируется отработать управление региональной группировкой войсковых сил в ходе проведения оборонительной операции, - сообщил руководитель объединенного пресс-центра учений «Запад-2009» Вячеслав Ременчук. - Основное внимание будет уделено оценке эффективности функционирования единой региональной системы ПВО РБ и РФ по отражению ударов с воздуха, управлению группировкой войск в процессе удержания оборонительных рубежей.

То, что это не гражданская авиация в деревне Полонка знали: накануне предупреждение прочитали. В сельсовете оповестили – в 6 километрах от деревни проходят масштабные военные учения. Взрывы тут слышны каждый день, но сами военные лишний раз о себе не напоминают. Человека в форме, похоже, здесь со времен войны не видели. Поэтому пенсионер Щербацевич лично бегал на станцию убедиться, что это свои, российские, военные прибыли.

Жители близлежащих деревень не сетуют, понимают – люди не в игрушки приехали играть, а делом серьезным заниматься.

Единственное, что в грибные места теперь не попасть. Деревенька «Сосновая» прямо на границе с полигоном. Пройти - патруль не пускает.

- По грибы, по ягоды ходим. Но, когда стреляют, то мы не идём в лес, боимся. А так все нормально, - говорит житель деревни Сосновая Николай Луговой.

- Тут проезжает разная техника. Мы даже сфотографировали на телефон. Мы видели, как собирать и разбирать автоматы, а на станции лазили в танки, - делится житель деревни Сосновая Артем Гордейчик.

Планируется, что 25 сентября военные самолеты приземлятся на автомобильную трассу. Су-25 и МИГ-29 после того, как сядут, должны оттуда же выйти на повторный вылет уже на аэродром базирования.