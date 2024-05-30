Прямой эфир

25 лет трагедии на Немиге – в Минске почтили память жертв

30 мая 2024 18:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 30 мая, белорусы вспоминают жертв трагедии на станции метро Немига. Одно из самых страшных событий в стране произошло ровно 25 лет назад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тогда у Дворца спорта проходил молодежный праздник. Но неожиданно пошел ливень, люди бросились в укрытие, в том числе к подземному переходу. Началась давка, в результате которой погибли пятьдесят три человека.

25 лет трагедии на Немиге – в Минске почтили память жертв-1

Сегодня их память почтили в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Здесь прошла божественная литургия с поминовением усопших. После состоялся крестный ход до места трагедии. Участие в шествии приняли родственники и близкие погибших.

25 лет трагедии на Немиге – в Минске почтили память жертв-4

Елена Бельская:
У меня погибла единственная дочка Настенька… Как подружка рассказывала, не успели они выйти из метро, только до второй ступеньки подошли – на них толпа… Что я от подружки узнала, метро закрыли, Настя упала…

25 лет трагедии на Немиге – в Минске почтили память жертв-7

О жертвах трагедии в переходе у станции метро Немига белорусы вспоминают каждый год. Их имена увековечены в мемориале «53 рубцы на сэрцы Беларусi».

# Несчастный случай # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Жодино обновляют детские площадки к лету – их состояние проверяет прокуратура
30 мая 2024 17:54

В Жодино обновляют детские площадки к лету – их состояние проверяет прокуратура

«Остаются в роли мамы-одиночки». Почему женщинам после развода сложно построить отношения?
30 мая 2024 17:52

«Остаются в роли мамы-одиночки». Почему женщинам после развода сложно построить отношения?

В Минске отмечается рост преступности среди несовершеннолетних
30 мая 2024 17:50

В Минске отмечается рост преступности среди несовершеннолетних