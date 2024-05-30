25 лет трагедии на Немиге – в Минске почтили память жертв
Сегодня, 30 мая, белорусы вспоминают жертв трагедии на станции метро Немига. Одно из самых страшных событий в стране произошло ровно 25 лет назад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тогда у Дворца спорта проходил молодежный праздник. Но неожиданно пошел ливень, люди бросились в укрытие, в том числе к подземному переходу. Началась давка, в результате которой погибли пятьдесят три человека.
Сегодня их память почтили в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Здесь прошла божественная литургия с поминовением усопших. После состоялся крестный ход до места трагедии. Участие в шествии приняли родственники и близкие погибших.
Елена Бельская:
У меня погибла единственная дочка Настенька… Как подружка рассказывала, не успели они выйти из метро, только до второй ступеньки подошли – на них толпа… Что я от подружки узнала, метро закрыли, Настя упала…
О жертвах трагедии в переходе у станции метро Немига белорусы вспоминают каждый год. Их имена увековечены в мемориале «53 рубцы на сэрцы Беларусi».