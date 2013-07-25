25 июля завершается приём документов в белорусские вузы

Новости Беларуси. У абитуриентов 25 июля завершается очередной этап вступительной кампании. Прием документов в белорусские вузы второго потока финиширует в шесть вечера.

Те, кто не пройдет на дневное обучение, могут поучаствовать в конкурсе на заочную и вечернюю формы получения образования за счет бюджета. Документы можно будет подать по 2 августа. А на условиях оплаты – по 4 августа.

Напоминаем, что приемные комиссии информируют абитуриентов на своих Интернет-ресурсах каждые три часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.