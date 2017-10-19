Андрей Смаль назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Беларусь

Новости Беларуси. Андрей Смаль назначен заместителем председателя Следственного комитета Беларуси.

О подписании соответствующего указа сообщили в пресс-службе Президента.

Андрей Смаль будет курировать вопросы кадрового, финансового и тылового обеспечения ведомства.

Справка из биографии размещена на сайте СК.

Андрею Смалю 44 года. Он родился в Бресте. Окончил Гродненский государственный медицинский институт. Два года работал врачом-стажером и врачом-хирургом в одном из учреждений здравоохранения. С 1998 по 2007 год служил в окружной военно-врачебной комиссии УВД Брестского облисполкома.

С 2007 года по октябрь 2017 года работал в различных должностях в Департаменте финансов и тыла и Центральной военно-врачебной комиссии МВД Беларуси.