24 июня рядовые внутренних войск МВД принесли присягу на Кургане Славы

Новости Беларуси. Служить на благо родины, быть преданными народу и достойно исполнять воинский долг. Возле символа Победы – Кургана Славы – слова торжественной клятвы родине и белорусскому народу произнесли более 100 рядовых, которые заступили на службу во внутренние войска МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно присягу молодое пополнение принимает после месяца службы. За это время солдаты проходят курс молодого бойца.
Андрей Бурый, заместитель командира батальона воинской части 3310 внутренних войск МВД Республики Беларусь:
Военнослужащий, выполняющий задачи в населенном пункте по охране общественного порядка, должен быть физически здоров, крепок телом.
Чтобы мог того же правонарушителя, грубо говоря, взять и усмирить одним только взглядом.
День присяги – знаменательный не только для самих военнослужащих, но и для их семей. Рядовых поздравили родственники, которых на празднике было больше чем самих солдат. После принятия клятвы новобранцы отправились в свое первое увольнение.
Сегодня по всей стране присягу приняли более 1000 солдат внутренних войск.