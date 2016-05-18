22,5 млрд рублей выделили в качестве адресной помощи нуждающимся жителям Минска за первые три месяца 2016 года

Новости Беларуси. 22,5 миллиарда рублей выделили в качестве адресной помощи нуждающимся жителям Минска за первые три месяца 2016 года. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2015-го. Таких горожан оказалось почти 10 тысяч.

Социальную помощь предоставляют единовременно и ежемесячно. Основными получателями пособия стали неполные и многодетные семьи и воспитывающие несовершеннолетних детей. К слову, одним из самых популярных видов помощи стало возмещение затрат на обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Востребован вид государственной адресной социальной помощи, как бесплатное питание детям до двух лет. Таких семей 1685, которые обращаются и получают бесплатное питание деткам до двух лет. Если брать качественный состав этих семей, то это в основном многодетные семьи, неполные и, конечно же, семьи, у которых воспитываются двойняшки либо тройняшки.