22 и 23 июля ГАИ работает усиленном режиме: проверят не только легковые машины, но и сельхозтехнику

Причем проверяют не только рядовых автомобилистов: в разгар уборочной кампании отдельное внимание трактористам, комбайнерам и механизаторам.

Новости Беларуси. Масштабные рейды проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Гордевич, госавтоинспектор ОГАИ Держинского РОВД:

Перед уборочной компанией мы постоянно производим контроль: как осуществляется выпуск транспорта на линию сельскохозяйственных предприятий. Естественно, если есть нарушения – выдаем предписания на устранение выявленных недостатков.

Усиленный контроль сегодня и на подъездах к местам отдыха. В Минской, Могилевской и Гомельской областях также дежурят сотрудники спецподразделения «Стрела».