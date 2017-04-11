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20 миллионов деревьев за 7 дней: итоги Недели леса

11 апреля 2017 06:27
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Новости Беларуси. 20 миллионов новых деревьев за 7 дней. Именно столько молодых дубов, сосен, кленов и берез успели высадить белорусы во время республиканской акции «Неделя леса». В ней приняли участие известные спортсмены, политики, артисты, врачи, также ведущие нашего телеканала. Всего больше 80 тысяч человек.

Акция в нашей стране проходит уже в 10 раз. Основная тема – восстановление леса после сильного урагана. Всего новые лесные культуры пустили корни на площади в 7 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная лесная политика

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