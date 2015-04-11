19 марта впервые в Беларуси состоялось судебное заседание по факту иска минчан к администрации и ЖРЭО Октябрьского района

С каждым годом за крышу над головой нужно платить все больше и больше. Ежемесячные выплаты по коммунальным платежам бьют по кошелькам белорусов. В типовой платежке, в народе называемой жировкой, расписаны за что и сколько мы должны платить, но вот отдельные пункты все-таки остаются под вопросом.

Куда на самом деле идут наши деньги? Жильцы столичного дома №3 по улице Корженевского решили в этом разобраться.

Константин Сидякин:

Мы оплачиваем мусоропровод, пятиэтажный дом. И оплачиваем красивые суммы, ежемесячно за обслуживание дома — 1 миллион 680 тыс. Извините, в пятиэтажном доме есть мусоропровод? Его нет! За что мы платим деньги?

Действительно, за что? Как выяснилось, подобный дом без мусоропровода в Минске далеко не единственный. Отличие, конечно, есть – это суммы, которые высчитывают с дома, они варьируются от двухсот тысяч до двух миллионов рублей. И речь сейчас идет только о пятиэтажных домах! Что же эта за услуга такая нам не смогли ответить и в ЖРЭО Октябрьского района, так как они и сами не знают. Мол, это совсем не за мусоропровод, а за вывоз мусора. И это притом, что графа за вывоз в жировке уже есть!

Похоже, пока весь цивилизованный мир превращает отходы в доходы путем переработки, наше ЖКХ получает доходы путем обработки сознания доверчивых и послушных граждан. Пример: в жировке наряду с пунктом «Вывоз ТКО, то есть твердых бытовых отходов, есть пункт «Обезвреживание и переработка ТКО».

Олег Усачев, СТВ:

Лично я по этой позиции ежемесячно плачу 9 585 рублей. И наивно полагаю, что мои отходы не захоранивают, а сортируют. Но вот что сказала в октябре 2014 в программе «Такова судьба» представитель КУП «Экорес» Инна Савелова:

«Ежегодно такая цифра составляет порядка 2 млн 300 тонн. Из них более 1 млн тонн — отходы от населения. Годовой объем, который мы можем принять на сортировку, на сегодняшний день составляет порядка 23 тыс. тонн. Эта цифра очень мала. Если посчитать соотношение отходов, которые у населения образуются (1 млн условно) и 23 тыс. — 2%. Это очень мало».

Олег Усачев, СТВ:

И возникает вопрос: 9 585 рублей — это я плачу за 2% или за 100%? Что-то мне подсказывает, что коммунальщики не заморачиваются, извините за сленг, такими подсчетами.

Константин Сидякин:

Мы за вывоз и обезвреживание платим два раза. Первый раз в магазине, потому что по закону, оплата, вывоз и уничтожение внесено в цену товара. Теперь мы платим, за то, что вывозим, у нас есть только полигоны-захоронения. Так за что мы платим деньги? За то, что нас травят, захоранивают?

В ЖРЭО нам ответили, что эта услуга уж точно выполняется на 10 из 10. И договор у них с «Экоресом» официальный заключен. Все как надо.

Похоже, коммунальщики в понятие «Все как надо» вкладывают свой смысл. Выгодный и удобный для них. «Экорес», на который ссылаются в ЖРЭО, это унитарное предприятие, в ведомстве которого находятся три полигона для захоронения — Прудище, Северный, Тростенецкий. Так вот, «Экорес», с которым заключили договоры коммунальщики из ЖКХ, в состоянии обезвредить и переработать лишь 2% от общей массы поступающих отходов. Дальше так продолжаться не может, поэтому 19 марта впервые в истории Беларуси состоялось судебное заседание по факту иска жильцов трех домов к ответчикам в лице администрации и ЖРЭО Октябрьского района.

Михаил Счастный, председатель Республиканской ассоциации рециклинга и инноваций:

Будет рассматриваться гражданский иск, под которым подписалась практически половина жилого дома о признании факта неоказания услуг по обезвреживанию и переработке отходов, чтобы с них перестали взимать плату, до того момента, пока не начнут делать то, за что они берут деньги. Люди рассматривают это как неосновательное обогащение и нецелевое использование изъятых у них средств.

На вопросы грабеж ли это и куда ложатся деньги ответят в судебном зале заседаний. Жильцы дальше терпеть не готовы и будут за свои кровные стоять до конца. И, кстати, говоря, мусор — это только цветочки! Поговорим о пункте в жировке, который вызывает наиболее бурное возмущение у всех жителей Беларуси.

Константин Сидякин:

Мы требуем, чтобы нам вернули деньги, которые мы все эти годы платили за капремонт. Мы сами найдем себе подрядчика и окажем себе сами эту услугу.

Жить в таких условиях просто невозможно. У жильцов постоянно проваливаются полы, идет по стенам черная плесень.

Выводы неутешительны. 40 лет люди выбрасывают деньги на ветер, который в благодарность дует во все щели и трещины полуразваленного дома.

Кстати, пункт «Капитальный ремонт» уже несколько лет вне закона.

Михаил Счастный, председатель Республиканской ассоциации рециклинга и инноваций:

Ежемесячные отчисления на капитальный ремонт Жилищным кодексом не предусмотрены, поэтому все платы, которые вставляются в жировки с момента вступления Жилищного кодекса в законную силу, они являются неосновательными.

Действительно, по прежнему Жилищному кодексу, который действовал до 2013 года, предусматривались ежемесячные отчисления, которые аккумулировались на счетах. В кодексе нового образца такого условия нет!

Выплаты сегодня должны взиматься только тогда, когда между жильцами и коммунальными службами заключается договор! В том числе и на капитальный ремонт.

Олег Усачев, СТВ:

А теперь вопрос ко всем жителям Беларуси: кто-нибудь из вас лично заключал договор со структурами ЖКХ на проведение капитального ремонта?

Михаил Счастный, председатель Республиканской ассоциации рециклинга и инноваций:

Мы целиком и полностью перешли на договорные отношения, но если каждый посмотрит на свою жировку, поймет, что ни договора на жилищно-коммунальные услуги ни договора на капремонт наши граждане с эксплуатационными организациями не имеют, а несоблюдение простой письменной формы сделки влечет недействительность этой сделки.

Уж слишком много нестыковок для одной бумажки, да и договора между ЖКХ и жильцами, увы, нет. И уповать на то, что на нет и суда нет — не приходится. Суд есть. И он уже идет. Сперва жильцы одного дома подали иск, затем к ним присоединились еще два дома. Возможно, громко звучит, но если в судебном споре народ против ЖКХ победит первый, то это станет своеобразным началом на наведение порядка в нашем беспокойном и коммунальном хозяйстве. Чем закончится судебное разбирательство, мы обязательно расскажем. И если будет создан прецедент, то кому-то будет плохо.

Олег Усачев, СТВ:

Конечно, труднее всего быть первопроходцами. Поэтому честь, уважение и хвала жильцам трех взбунтовавшихся против ЖКХ домов. Я со своей стороны готов быть во второй очереди возмущенных и в ближайшее время подать иск в суд.