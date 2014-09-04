18-летнюю девушку в Индии выдали замуж за бродячего пса

Новости Индии. 18-летнюю Мангли выдали замуж за пса по кличке Шеру. Отец девушки подобрал его на улице.



По словам старейшин, на девушку наложено проклятие, которое заключается в том, что ее первому мужу суждено погибнуть в катастрофе. А снять злые чары способна лишь свадьба с животным.

Торжественная церемония, участие в которой приняли более сотни человек, прошла в праздничной атмосфере.

Новоиспеченные муж и жена будут жить вместе, но, конечно, полноценной семейной парой они не станут.

Мангли обязана ухаживать за псом как за любимым домашним животным. После того, как проклятие будет снято, девушка сможет выйти замуж за человека.

Правда, как именно она поймет, что избавилась от злых чар, жрецы не уточнили.

Мангли:

Я выхожу замуж за собаку, поскольку старейшины деревни верят, что «злые чары» перейдут на пса. Когда это случится, жизнь мужчины, с которым я сочетаюсь браком, будет долгой.



Подобный случай – далеко не первый в Индии. Не так давно мэр мексиканского города Сан Педро Уамелула вступил в брак с крокодилом. А в 2007 году еще один мужчина женился на горе.