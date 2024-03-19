17 солигорчан получили поддержку на открытие своего дела. Пообщались с участником госпрограммы
В 2023 году 17 жителям Солигорска выделили денежные субсидии на открытие собственного дела. Такую помощь от государства могут получить безработные, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Но есть ряд условий. Необходимо пройти курсы по индивидуальному предпринимательству, где учат грамотно вести свое дело. А также составить бизнес-план. Наиболее популярные направления у предпринимателей – парикмахерские, строительные услуги и торговля.
Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.
Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Одна из солигорчанок в прошлом году сделала свои первые шаги в бизнесе. За полученную денежную помощь Марина Никонович оборудовала два помещения. Сейчас ее дело успешно развивается.
До декретного отпуска по уходу за ребенком женщина работала на руководящей должности в железнодорожной отрасли. После решила сферу поменять. Так узнала о возможности получения субсидии на открытие собственного дела. Для этого нужно было пройти бесплатные курсы в отделе занятости и написать бизнес-план.
Марина Никонович, индивидуальный предприниматель:
На тот момент я пришла просто, чтобы стать на учет как безработная. И сразу же зашла в соседний кабинет спросить про эту субсидию. Включили меня в этот список, и так вышло, что прямо буквально в день постановки на учет или следующий день я уже приступила к обучению и к написанию бизнес-плана.
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