17 солигорчан получили поддержку на открытие своего дела. Пообщались с участником госпрограммы

В 2023 году 17 жителям Солигорска выделили денежные субсидии на открытие собственного дела. Такую помощь от государства могут получить безработные, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Но есть ряд условий. Необходимо пройти курсы по индивидуальному предпринимательству, где учат грамотно вести свое дело. А также составить бизнес-план. Наиболее популярные направления у предпринимателей – парикмахерские, строительные услуги и торговля. Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Одна из солигорчанок в прошлом году сделала свои первые шаги в бизнесе. За полученную денежную помощь Марина Никонович оборудовала два помещения. Сейчас ее дело успешно развивается.

До декретного отпуска по уходу за ребенком женщина работала на руководящей должности в железнодорожной отрасли. После решила сферу поменять. Так узнала о возможности получения субсидии на открытие собственного дела. Для этого нужно было пройти бесплатные курсы в отделе занятости и написать бизнес-план.