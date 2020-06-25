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«17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Таким образом история закольцевалась»

25 июня 2020 15:06
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Благостное течение жизни в Несвижском замке нарушила Первая мировая война. Линия фронта – буквально в нескольких километрах. А в самом дворце – госпиталь российской армии. К этому времени все сокровища Радзивиллы вывозят вглубь России. В1917 году покидает Несвиж и княжеская семья, рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси».

«17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Таким образом история закольцевалась»-1

В родовой замок они вернулись лишь спустя 4 года. Когда установилась советско-польская граница, и Несвиж вошел в состав Второй Речи Посполитой, здесь воцарилась размеренная жизнь.

Но ненадолго. 17 сентября 1939 года – судьбоносный день для княжеской семьи и важная историческая дата, преломившая ход истории. Западные земли в результате освободительного похода Советской Армии вернулись в состав Беларуси.

«17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Таким образом история закольцевалась»-4

В этот же день владельцы приграничных на тот момент замков в Мире и Несвиже были арестованы. По одной из версий, князь Александр прямо из Мира был отправлен в Сибирь. Но историки все же настаивают на ином развитии событий.

Виктор Бунчук, краевед:
Князя Александра взяла советская власть под арест, но уже начало правительство Румынии ходатайствовать – отпустили. А Василия с Надеждой отпустили.

«17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Таким образом история закольцевалась»-7

Ольга Новицкая, заместитель директора по научной и просветительской работе музея «Замковый комплекс «Мир»:
Александр Дмитриевич Святополк-Мирский считается последним владельцем. Он здесь был хозяином всего лишь один год. Осенью 1939-го был арестован как социально опасный элемент, заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. Однако в январе 1942 года попал под амнистию как польский гражданин. Иммигрировал с семьей сначала в Турцию, а затем – Испанию, где умер в 1984 году в возрасте 85 лет.

В первые часы наступательной операции арестовали и Радзивиллов. История княжеского рода на этом в Несвиже завершилась. Уже после историки отметили – без мистики не обошлось.

Владимир Короленок, ученый секретарь Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Реально существовавший человек. Таким образом история Радзивиллов закольцевалась. Она началась с Сиротки и в каком-то смысле закончилась Сироткой.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Виктор Бунчук # Ольга Новицкая

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