«17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Таким образом история закольцевалась»

Благостное течение жизни в Несвижском замке нарушила Первая мировая война. Линия фронта – буквально в нескольких километрах. А в самом дворце – госпиталь российской армии. К этому времени все сокровища Радзивиллы вывозят вглубь России. В1917 году покидает Несвиж и княжеская семья, рассказали в серии документального цикла «Тайны Беларуси» .

Но ненадолго. 17 сентября 1939 года – судьбоносный день для княжеской семьи и важная историческая дата, преломившая ход истории. Западные земли в результате освободительного похода Советской Армии вернулись в состав Беларуси.

В родовой замок они вернулись лишь спустя 4 года. Когда установилась советско-польская граница, и Несвиж вошел в состав Второй Речи Посполитой, здесь воцарилась размеренная жизнь.

Виктор Бунчук, краевед: Князя Александра взяла советская власть под арест, но уже начало правительство Румынии ходатайствовать – отпустили. А Василия с Надеждой отпустили.

В этот же день владельцы приграничных на тот момент замков в Мире и Несвиже были арестованы. По одной из версий, князь Александр прямо из Мира был отправлен в Сибирь. Но историки все же настаивают на ином развитии событий.

Ольга Новицкая, заместитель директора по научной и просветительской работе музея «Замковый комплекс «Мир»:

Александр Дмитриевич Святополк-Мирский считается последним владельцем. Он здесь был хозяином всего лишь один год. Осенью 1939-го был арестован как социально опасный элемент, заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. Однако в январе 1942 года попал под амнистию как польский гражданин. Иммигрировал с семьей сначала в Турцию, а затем – Испанию, где умер в 1984 году в возрасте 85 лет.

В первые часы наступательной операции арестовали и Радзивиллов. История княжеского рода на этом в Несвиже завершилась. Уже после историки отметили – без мистики не обошлось.

Владимир Короленок, ученый секретарь Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

17 сентября 1939 года Радзивиллов арестовывал человек по фамилии Сиротка. Реально существовавший человек. Таким образом история Радзивиллов закольцевалась. Она началась с Сиротки и в каком-то смысле закончилась Сироткой.