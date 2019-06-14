В пятницу вечером в Минской области ожидаются грозы и сильные ливни

Новости Беларуси. Ливень с градом пришел на смену жаре в некоторых регионах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сильный ветер рядом с агрогородком Петковичи повалил сразу несколько деревьев. Одно перекрыло дорогу.