В пятницу вечером в Минской области ожидаются грозы и сильные ливни

Новости Беларуси. Ливень с градом пришел на смену жаре в некоторых регионах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сильный ветер рядом с агрогородком Петковичи повалил сразу несколько деревьев. Одно перекрыло дорогу.
Новости Беларуси. Ливень с градом пришел на смену жаре в некоторых регионах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сильный ветер рядом с агрогородком Петковичи повалил сразу несколько деревьев. Одно перекрыло дорогу.
Метеорологи предупреждают, что неблагоприятная погода сохранится в Минской области до ночи. Ожидаются грозы, сильные ливни, усиление ветра до 20 метров в секунду.