16 июня абитуриенты сдают ЦТ по русскому языку

Новости Беларуси. Централизованное тестирование по русскому языку 16 июня планируют сдавать около 12 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот предмет остается в топе самых востребованных.

В тройке лидеров также физика и английский. Экзамены, напомним, начались в 11:00, для сдачи определен 41 пункт. Больше всего их в Минске. Аудитории открыты в 13 столичных вузах. Структура тестов, задания и переводная таблица первичных баллов в тестовые будут аналогичными тем, что использовались на централизованных экзаменах, подчеркивают в Министерстве образования.