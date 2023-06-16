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16 июня абитуриенты сдают ЦТ по русскому языку

16 июня 2023 09:28
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Новости Беларуси. Централизованное тестирование по русскому языку 16 июня планируют сдавать около 12 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот предмет остается в топе самых востребованных.

16 июня абитуриенты сдают ЦТ по русскому языку-1

В тройке лидеров также физика и английский. Экзамены, напомним, начались в 11:00, для сдачи определен 41 пункт. Больше всего их в Минске. Аудитории открыты в 13 столичных вузах. Структура тестов, задания и переводная таблица первичных баллов в тестовые будут аналогичными тем, что использовались на централизованных экзаменах, подчеркивают в Министерстве образования.

16 июня абитуриенты сдают ЦТ по русскому языку-4

Для тех, кто не сможет принять участие в ЦТ по уважительным причинам в основные дни, предусмотрены резервные. Ими станут 11-е и 13 июля, когда можно будет сдать белорусский и русский язык соответственно, 11-е и 15 июля отведены для остальных предметов.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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