16 человек стали лауреатами Государственной премии Республики Беларусь 2012

Новости Беларуси. Лауреатами Государственной премии Республики Беларусь 2012 года стали 16 человек. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так присуждены три премии в области науки и техники. В частности отмечен цикл работ по синтезу новых соединений и материалов, работа по разработке защиты документов с помощью голографических методов, а также работа по созданию колесных шасси и тягачей четвертого поколения. Это разработки мирового уровня, которые имеют исключительную научную и экономическую ценность. Также присуждены три премии в области литературы, искусства и архитектуры.

Так, отмечен спектакль «Пинская шляхта» в исполнении творческого коллектива Купаловского театра. Эта постановка получила высокую оценку и признание не только в нашей стране, но и за рубежом. За выдающиеся достижения вокального и исполнительского мастерства государственной премии удостоена артист-вокалист Большого театра оперы и балета Нина Шарубина.

Также государственной премией отмечен авторский коллектив, создавший многопрофильный культурно-спортивного комплекс «Минск-Арена». Поощрены разработчики специальных колесных шасси и тягачей. Премии удостоены и ученые-химики за создание сотню новых материалов для различных отраслей экономики. Высшей оценки заслужила и работа по внедрению национальных средств защиты голографией.

Юбилейные монеты, дипломы, акцизы для чая, кофе, обуви и даже для бриллиантов. Такие голограммы, как на этих кадрах, мы видим в магазинах на многих товарах. Более сотни знаков, чтобы обезопасить нас от подделки, а экономику страны от нелегальной торговли.

Николай Макаревич, лауреат госпремии Республики Беларусь, заместитель директора Минской печатной фабрики госзнака:

При поднесении к юниграмме появляется скрытое изображение, которое возможно прочитать только этим фильтром.

Этот фильтр, как и все, что здесь сверкает - уникальное открытие наших ученых на мировом уровне. Чтобы все это растиражировать с «секретной маркой» пришлось блеснуть новаторством и в оборудовании.

Петр Моисеенко, лауреат госпремии Республики Беларусь, кандидат технических наук:

Нельзя взять оборудование готовое, например как машину легковую поехать, нужно обязательно применять какое-то инженерное, научное, техническое решение, чтобы продукция была тоже уникальной и не подделываемой.

Трехмерным опытом белорусов интересуются во всем мире. Систему голографической безопасности сейчас активно внедряют и союзники по Таможенному пространству. Вот менеджеры из Казахстана в буквальном смысле «на глаз» прикидывают объемы блестящего сотрудничества.

Сентшан Кожамуратов, генеральный директор казахстанско-белорусского совместного предприятия по выпуска галограмм:

Защитной голографии в Казахстане практически нет. Это легализация, учет и, соответственно, защита той продукции, которую производитель будет выпускать.

Академик Танин создал лазерный диагностический прибор, не имеющий аналогов в мире. Всего за его авторством 220 научных работ, 30 изобретений и 7 патентов. Многочисленные награды и, пожалуй, самое ценное, внушительный фолиант. Эту монографию он написал вместе с сыном Андреем — директором РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Это был фурор. Преуспел и в голографии. В конце 90-х привлек миллионы долларов инвестиций и создал уникальное наукоемкое предприятие.

Леонид Танин, лауреат госпремии Республики Беларусь, академик международной инженерной Академии:

Государственное и частное партнерство позволяет более динамично, более гибко осуществлять руководство и развитие этих наукоемких нанотехнологий. То, что мы создали, сегодня и обеспечивает нашу экономическую безопасность.

Новые идеи и задумки в ближайших планах. На это и направят основную часть госпремии — а это порядка 40 тысяч долларов.