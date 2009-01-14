14 января 1944 года от немецко-фашистских захватчиков были освобождены Мозырь и Калинковичи

Это были важные опорные пункты обороны немцев на Полесском направлении. За очередную победу соединения и части, наиболее отличившиеся в боях представлены к орденам. А в Москве в честь доблестных войск прогремел салют. Второй день в Калинковичах и Мозыре по случаю юбилейной даты проходят торжества. На них в район приглашены ветераны Великой отечественной из регионов Беларуси, а также гостифронтовики из России, Казахстана и Узбекистана. У знаковых мест пройдут митинги, к мемориалам погибших по традиции возложат цветы, а в районных музеях воинской славы пройдут встречи солдат второй мировой с молодёжью. Завершатся праздничные дни концертами и фейерверками.