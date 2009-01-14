Сегодня Василию Шаранговичу – 70!

За сорок с лишним лет творчества художник проиллюстрировал более шестидесяти книг. Создал колоритные образы героев известных произведений поэтов и прозаиков. В станковой графике он широко использует национальные художественные традиции, символику и метафору. В 1986-м году за цикл гравюр "Памяти огненных деревень" Василию Шаранговичу была присуждена Государственная премия Беларуси. И сегодня в Музее современного изобразительного искусства в Минске откроется юбилейная выставка работ народного художника Беларуси.