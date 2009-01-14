Православные верующие сегодня чтут память святого Василия Великого

В своё время он прославился великой учёностью, трудами на благо церковного мира и единства, основал несколько монастырей. В триста семидесятом году, когда стал архиепископом, делал всё возможное для облегчения Участи бедных и больных. В народе издавна было принято отмечать не столько сам Васильев день, сколько его канун - щедрый вечер. К этому празднику готовились в изобилии мясные блюда, а крестьяне ходили по домам с поздравлениями и пожеланиями благополучия.