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Православные верующие сегодня чтут память святого Василия Великого

14 января 2009 12:50
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В своё время он прославился великой учёностью, трудами на благо церковного мира и единства, основал несколько монастырей. В триста семидесятом году, когда стал архиепископом, делал всё возможное для облегчения Участи бедных и больных. В народе издавна было принято отмечать не столько сам Васильев день, сколько его канун - щедрый вечер. К этому празднику готовились в изобилии мясные блюда, а крестьяне ходили по домам с поздравлениями и пожеланиями благополучия.
# общество

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