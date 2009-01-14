Изъятые в Минском районе два жилых дома будут отданы многодетным семьям

Соответствующее распоряжение Президент Беларуси подписал накануне.

После завершения строительства объекта по улице Лесной в деревне Копище здесь построят 16 квартир общей площадью до ста пятидесяти квадратных метров каждая. В настоящее время в улучшении жилищных условий в Минском районе нуждаются 33 многодетные семьи. Два дома позволят обеспечить жильем около половины таких семей.

В текущем году на новое место жительства переедут как минимум 315 семей безработных. Такая мера обеспечения кадрами районов предусмотрена Госпрограммой содействия занятости населения Беларуси. В 2008-м таких семей было 346. Плановое годовое задание перевыполнено на 10%. Причем, больше всего добровольных переселенцев - около ста семей - было в Витебской и Минской областях. Такое перераспределение трудовых ресурсов - очень важные аспекты регулирования ситуации на рынке труда. Поэтому, в ноябре минувшего года в Беларуси усилено материальное стимулирование безработных к переселению из городов в сельскую местность.

