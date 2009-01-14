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Изъятые в Минском районе два жилых дома будут отданы многодетным семьям

14 января 2009 10:12
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Соответствующее распоряжение Президент Беларуси подписал накануне.

После завершения строительства объекта  по улице Лесной в деревне Копище здесь  построят 16 квартир общей площадью до ста пятидесяти квадратных метров каждая. В настоящее время  в улучшении жилищных условий в Минском районе нуждаются 33 многодетные семьи. Два  дома позволят обеспечить жильем около половины таких семей.

В текущем году на новое место жительства переедут как минимум 315 семей безработных. Такая мера обеспечения кадрами  районов предусмотрена Госпрограммой содействия занятости населения Беларуси. В 2008-м таких семей было 346. Плановое годовое задание перевыполнено на 10%. Причем, больше всего добровольных переселенцев  - около ста семей - было в Витебской и Минской областях. Такое перераспределение трудовых ресурсов  - очень важные аспекты регулирования ситуации на рынке труда. Поэтому, в ноябре минувшего года в Беларуси усилено материальное стимулирование безработных к переселению из городов в сельскую местность.

# общество

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