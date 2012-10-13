Из лесов Витебской области мусор вывозят прицепами

Новости Беларуси. Республиканская акция «Чистый лес» проходит в Беларуси. На уборку лесных массивов по всей стране вышли работники лесхозов. Присоединиться к ним могли все желающие. Особое внимание пригородным лесам – там больше всего отходов от отдыхающих.

Татьяна Марченко, инженер Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Видите, какого рода мусор мы убираем, это не лесной мусор, это человеческий фактор.

На полянках следы многочисленных пиршеств. Но основной мусор сосредоточен вдоль лесной дороги.

Кучи собранного мусора растут на глазах. И здесь не только бутылки или какие-то бытовые отходы, оставленные после пикников, но и самые неожиданные крупногабаритные предметы. Похоже, люди, за которыми сейчас убирают, просто путают лес со свалкой.

Выбрасывают в лесу все, что не лень. Точнее, лень, - довезти до свалки. Настоящий полигон. С таким количеством отходов природе самой не справится за века.

Виктор Петраченко, начальник бюро по охране труда Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Большая по площади, больше одной сотки, целый прицеп уже загрузили. Пригородные леса – они болезнь, можно сказать, но будем убирать, наводить порядок.

Сергей Данилович, генеральный директор Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Немножко культура наших людей определяет, ну что ж сделаешь, будем исправлять несознательных. Вокруг города, конечно, существует проблема в наведении порядка и наличии мусора. Ну, понемногу людей воспитываем, где-то наказываем даже. Подвижки есть, но не такие быстрые, как хотелось бы.

Хорошо бы своим примером наставить на чистый путь больше людей, говорят участники акции, и научить пусть не убирать, а хотя бы не мусорить, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.