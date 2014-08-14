Кто избавит жителей дома в Минске от нашествия блох?

Многие умеют делать из мухи слона, а вот мы из блохи умеем делать сюжет для программы «Добро пожаловаться!». Для героев этого сюжета эти кровососущие давно стали такими же домашними животными, как кошки и собаки.

Легенды про вампиров на протяжении многих веков будоражили умы людей, вызывая чувство ужаса и в то же время восторга. Но мало кто знает, что по улице Плеханова, что в Минске проживают самые настоящие кровопийцы. Эти твари гордо носят красивое имя на латыни – сипхонаптера, ну а в реальности это паразитирующие бескрылые кровососущие насекомые, проще говоря – блохи.

Людмила:

Блох очень много, большое количество, я морально и физически пострадала. Проблема это не только моя, это проблема и животных. Бытует ошибочное мнение у людей, что блохи от котов, блохи не от котов, коты рожают котов, а блохи от сырости и грязи.

Сырость и грязь, по мнению Людмилы, исходят из подвала дома. Невзирая на то, что в доме в 2006 году был произведен капитальный ремонт.

Людмила:

Там водосточные трубы их нужно было давно поменять. Вокруг подвалов жильцов чисто, но вот дальше полные завалы.

Поэтому не удивительно, что блохи чувствуют себя полноценными жильцами этого дома и уходить не собираются. Даже наоборот: они завоевывают все новые территории. Блохи не только прыгают, они еще и кусаются.

Людмила:

Надо взять банку в подвале, закатки пошли, я просто боюсь туда подходить.

И бояться есть чего: блохи являются переносчиками различных заболеваний, в том числе таких опасных, как чума и тиф, выкосивших в средние века половину Европы. В то же время, блохи переносят и обычные инфекции, которые, попадая в ранку, могут вызвать вторичное инфицирование, нагноение и тому подобное. Но страдают не только люди, но и животные.

Людмила:

Я постоянно обрабатываю животных, от блох, чтобы это им не доставляло физических страданий. Я несколько дней назад обращалась в ЖЭС, попросила, чтобы они в срочном порядке рассмотрели этот вопрос, вызвали санэпидемстанцию и решили проблему.

Проблема есть, и решать её нужно как можно быстрее, ведь каждый упущенный день, это огромное количество отложенных в доме блошиных яиц, которые через месяц станут паразитами.

Всего за 30 дней 25 взрослых самок могут превратиться в четверть миллиона блох. Коммунальщики, в ведении которых находится дом, особо не чешутся —что могли они сделали.

Михаил Головченко, директор КУП ЖЭУ-51:

Только 21 июля именно в этом доме травили блох. Видимо, это не подействовало. В этом доме много старушек, которые постоянно подкармливают котов. Еще в этом доме есть сараи жильцов. Двери часто жильцы не закрывают и коты сами заходят в эти дома. Поэтому получается такая история.

Как вывод: виновны по обе стороны баррикад. Жильцы слишком сердобольны, а в ЖЭС закрывают глаза на беспорядок в подвалах.

Ирина Голотик, заведующая УП «Центр профилактической дезинфекции»:

Если люди, жильцы находят своих блох или на них садятся блохи именно в подъезде жилого дома, нужно обращаться в ту организацию, которая обслуживает данный жилой дом: ЖЭС, ЖРЭО, ТС или ЖСК. А уже именно функция этих организаций организовать обработку против блох.

Но вот организация в местном ЖЭС как-то хромает, и в этом деле подковывать нужно совсем не блох. Чем дольше они тянут резину, тем больше квартир подвергнуться оккупации подвальной армии.



Ирина Голотик:

Если блохи переехали в квартиру, то можно заказать обработку в центре профилактической дезинфекции.

Есть несколько путей по которым можно это сделать: позвонить на городской телефон 2921303, либо на мобильный велком 1072401. Или просто зайти на сайт центра профилактической дезинфекции. Услугу можно оплатить как в банке, так и через Интернет.

Ирина Голотик:

Стоимость услуг в однокомнатной квартире 65 тысяч, в квартире на 120 кв. м. 225 тысяч. Не ждите обработку в тот же день. Обработок очень много, вообще могут приехать в течение 10 дней, как только дезинфектор того района будет свободен, он придет и обработает.

Появление блох в доме – это беда, способная оставить много неприятных минут, часов и дней. К счастью, современные методы борьбы с насекомыми могут быстро с ней справиться. Главное запомнить, что чистоплотность жильцов и своевременное реагирование служб при первых же признаках заражения – гарантия успеха и спокойной жизни.

И в заключение хочется заметить следующее: Мир все не меняется, только блохи становятся все злее.