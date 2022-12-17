130 км марша и стрельба из всех видов оружия. Военнослужащие на полигоне под Борисовом выполнили тренировочные упражнения

Александр Зайцев, командир батальона:

Батальон был приведен в готовность к выполнению задач в штате мирного времени. По задаче – необходимо было совершить 130-километровый марш с переправой через Березину. И по прибытию на 227 общевойсковой полигон выполнить упражнение контрольных стрельб из всех видов оружия, находящихся на вооружении в батальоне. Личный состав готов и показывает хорошие умения и навыки при ведении огня из штатного оружия в вооружении боевых машин.