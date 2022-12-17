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130 км марша и стрельба из всех видов оружия. Военнослужащие на полигоне под Борисовом выполнили тренировочные упражнения

17 декабря 2022 10:55
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Новости Беларуси. Внезапная проверка боевой готовности армии продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 декабря военнослужащие 19-й отдельной механизированной бригады на полигоне под Борисовом выполнили упражнения контрольных стрельб.  

130 км марша и стрельба из всех видов оружия. Военнослужащие на полигоне под Борисовом выполнили тренировочные упражнения-1

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» поразили мишени, имитирующие бронеобъекты. Гранатометчики отработали задачи по поражению групп условного противника, а мотострелки выполнили нормативы из стрелкового оружия.  

130 км марша и стрельба из всех видов оружия. Военнослужащие на полигоне под Борисовом выполнили тренировочные упражнения-4

Александр Зайцев, командир батальона: 
Батальон был приведен в готовность к выполнению задач в штате мирного времени. По задаче – необходимо было совершить 130-километровый марш с переправой через Березину. И по прибытию на 227 общевойсковой полигон выполнить упражнение контрольных стрельб из всех видов оружия, находящихся на вооружении в батальоне. Личный состав готов и показывает хорошие умения и навыки при ведении огня из штатного оружия в вооружении боевых машин.  

130 км марша и стрельба из всех видов оружия. Военнослужащие на полигоне под Борисовом выполнили тренировочные упражнения-7

Поставленные в ходе проверки боеготовности задачи успешно выполнила и 11-я отдельная гвардейская механизированная бригада западного оперативного командования. Подразделения соединения совершили марш из пункта постоянной дислокации и прибыли в указанный район на полигоне, где личный состав приступил к выполнению огневых задач.  

130 км марша и стрельба из всех видов оружия. Военнослужащие на полигоне под Борисовом выполнили тренировочные упражнения-10

  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Зайцев # Фотофакт

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