130 км марша и стрельба из всех видов оружия. Военнослужащие на полигоне под Борисовом выполнили тренировочные упражнения
Новости Беларуси. Внезапная проверка боевой готовности армии продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 декабря военнослужащие 19-й отдельной механизированной бригады на полигоне под Борисовом выполнили упражнения контрольных стрельб.
Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» поразили мишени, имитирующие бронеобъекты. Гранатометчики отработали задачи по поражению групп условного противника, а мотострелки выполнили нормативы из стрелкового оружия.
Александр Зайцев, командир батальона:
Батальон был приведен в готовность к выполнению задач в штате мирного времени. По задаче – необходимо было совершить 130-километровый марш с переправой через Березину. И по прибытию на 227 общевойсковой полигон выполнить упражнение контрольных стрельб из всех видов оружия, находящихся на вооружении в батальоне. Личный состав готов и показывает хорошие умения и навыки при ведении огня из штатного оружия в вооружении боевых машин.
Поставленные в ходе проверки боеготовности задачи успешно выполнила и 11-я отдельная гвардейская механизированная бригада западного оперативного командования. Подразделения соединения совершили марш из пункта постоянной дислокации и прибыли в указанный район на полигоне, где личный состав приступил к выполнению огневых задач.
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